В московском метро двое мужчин попытались ограбить пассажира

27.05.2020, 23:47, Разное

В Москве двое мужчин попытались ограбить пассажира метро. Инцидент произошел в переходе станции “Нижегородская”.

По предварительной версии, пьяные злоумышленники подошли к незнакомцу и нанесли ему несколько ударов в область головы, после чего попытались отобрать наручные часы и мобильный телефон. Происходящее заметили сотрудники полиции. Они оперативно задержали преступников и доставили в отделение.

Как оказалось, в прошлом мужчины уже были судимы. В отношении правонарушителей возбудили уголовное дело. Сейчас они находятся под подпиской о невыезде.