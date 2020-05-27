В московском метро двое мужчин попытались ограбить пассажира
27.05.2020, 23:47, Разное
В Москве двое мужчин попытались ограбить пассажира метро. Инцидент произошел в переходе станции “Нижегородская”.
По предварительной версии, пьяные злоумышленники подошли к незнакомцу и нанесли ему несколько ударов в область головы, после чего попытались отобрать наручные часы и мобильный телефон. Происходящее заметили сотрудники полиции. Они оперативно задержали преступников и доставили в отделение.
Как оказалось, в прошлом мужчины уже были судимы. В отношении правонарушителей возбудили уголовное дело. Сейчас они находятся под подпиской о невыезде.
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