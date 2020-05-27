 

Трамп: США готовы стать посредником в пограничном споре между Индией и Китаем

27.05.2020, 23:46, Новости дня

Президент США Дональд Трамп в среду заявил, что предложил выступить в качестве посредника в споре между Индией и Китаем по поводу границы в Гималаях, где военные из двух стран обвиняют друг друга в незаконном проникновении на чужую территорию.

«Мы проинформировали и Индию, и Китай, что Соединенные Штаты готовы, хотят и способны выступить посредником или арбитром в их разбушевавшемся пограничном споре», – написал Трамп в «Твиттере».

Противостояние возникло на почве того, что Индия строит дороги и летные полосы в регионе, стараясь составить конкуренцию китайской инициативе «Один пояс – один путь», которая предполагает развитие инфраструктуры и инвестиций в десятке стран, отмечают индийские обозреватели.

Обе страны строят оборонительные сооружения, а китайские грузовики свозят в регион технику, что порождает беспокойство по поводу затягивания спора.

В январе Трамп предложил свою помощь в другой горячей точке Гималаев – спорном регионе Кашмир, права на который предъявляют Индия и Пакистан.

В 2019 году премьер-министр Индии Нарендра Моди уже отклонил аналогичное предложение, а в июле прошлого года он сказал, что никогда не просил Трампа выступать посредником в споре вокруг Кашмира.

Трамп сказал тогда журналистам, что Моди попросил его об этом. Это было сказано незадолго до того, как президент провел переговоры с пакистанским премьер-министром Имраном Ханом, который приветствовал предложение США о посредничестве.

Однако предложение США породило политический шторм в Индии, которая давно выступает против вмешательства любой третьей стороны в ситуацию с Кашмиром – населенном преимущественно мусульманами регионе, который она считает неотъемлемой частью страны.



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