 

США откажутся от исключений в санкциях против Ирана

27.05.2020, 23:46, Новости дня

Соединенные Штаты отказываются от своего решения отложить ввод некоторых санкций, которые позволяли бы российским, китайским и европейским компаниям продолжать работу на некоторых иранских ядерных объектах. Этим компаниям будет предоставлено 60 дней для того, чтобы окончательно свернуть свою деятельность на данных объектах.

Об этом говорится в распространенном в среду заявлении госсекретаря Майка Помпео. Ранее об этом, на правах анонимости, сообщили агентству Reuters два источника, знакомые с данной проблемой.

Такое решение, как указывается в заявлении Помпео, касаетсяфункционирования иранского исследовательского реактора на тяжелой воде в городе Арак, предоставления обогащенного урана для исследовательского реактора в Тегеране и передачи отработанного ядерного топлива из Ирана другим странам.

При этом Соединенные Штаты, говорится в заявлении, еще на 90 дней отложат свое решение о введении санкций, связанных с эксплуатацией иранской атомной электростанции в Бушере. Это сделано, как отметил Помпео, для обеспечения безопасности работы АЭС.

  • Русская служба «Голоса Америки»

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