Мнение: Послы США призывают к сокрытию коррупционных преступлений

27.05.2020, 23:40, Разное

Бывшие послы США на Украине призывают к сокрытию коррупционных преступлений

За последние три десятилетия Соединенные Штаты и Украина установили широкие и прочные отношения, которые служат интересам обеих стран, стран, которые разделяют такие ценности, как демократия, свобода и свобода человека.

Успех Украины в развитии как независимого, стабильного, демократического государства с сильной рыночной экономикой, привязанной к европейским институтам, усиливает интерес США к более стабильной и безопасной Европе.

Двусторонние отношения давно пользуются широкой двухпартийной поддержкой в ​​Соединенных Штатах, в том числе в Конгрессе, а также от президентов-республиканцев и демократов. Он также получил поддержку широкого политического спектра в Украине.

В течение многих лет мы работали над созданием и укреплением американо-украинского стратегического партнерства, созданного в 1996 году. Поэтому мы разочарованы усилиями по внедрению Украины во внутреннюю политику Америки по мере приближения президентских выборов в США в 2020 году. Эти усилия продвигают ложное и токсичное повествование, не имеющее оснований для реальности отношений между США и Украиной, чтобы ослабить отношения между Соединенными Штатами и Украиной и сеять разделение внутри наших двух стран. Это не отвечает ни интересам страны. Мы решительно осуждаем эти усилия по разделению наших двух стран и призываем должностных лиц обеих стран избегать шагов, которые только подорвут двусторонние отношения и оттолкнут наши страны друг от друга.

Посол (в отставке) Роман Попадюк

1- й посол США в Украине

Посол (в отставке) Стивен Пайфер

3-й посол США в Украине

Посол (в отставке) Карлос Паскуаль

4- й посол США в Украине

Посол (в отставке) Джон Хербст

5- й посол США в Украине

Посол (в отставке) Уильям Тейлор

6- й посол США в Украине

Посол (в отставке) Джон Теффт

7- й посол США в Украине

Посол (в отставке) Мари Йованович

9- й посол США в Украине

https://www.atlanticcouncil.org/blogs/ukrainealert/statement-by-former-us-ambassadors-to-ukraine/ – цинк

Что прекрасно в этом заявлении так это то, что люди рассуждающие о ценности демократии не призывают срочно расследовать подлинность пленок и осуждения виновных, если таковые есть, а наоборот, открыто и публично призывают к сокрытию преступления, потому что это невыгодно прежде всего одной из американских партий.

В принципе это все, что нужно знать про американскую риторику на тему "борьбы с коррупцией" на Украине и коррупцией в принципе. Когда какой-то идиот будет на эту тему рассуждать на полном серьезе, можете смело отсылать к этому письму, где отражена суть "борьбы с коррупцией". Если это "противоречит общим интересам", то лучше не расследовать это "ложное и токсичное повествование". А если эта линия противоречит фактам, то тем хуже для фактов.

Судя по тому, как эти тараканы забегали, в Демократической партии всерьез опасаются, что Белый Дом через Коломойского надавит на Зеленского и вынудит того сделать необходимые Трампу процесуальные действия, которые уничтожат Байдена.

Занятно, что подлинность пленок уже особо и не оспаривают, упирая на то, что их приобщение к делу нанесет ущерб той политике, которая проводится на Украине. То есть пытаются прикрыть вопросы коррупционных преступлений и злоупотребления служебным положением в личных целях вопросами "национальной безопасности США".

Причем покрывают не только украинскую коррупцию в лице Порошенко, но и американскую в лице Байдена, ведь по сути преступления совершались и в рамках украинского и в рамках американского законодательства.

И эти люди еще кого-то учат бороться с коррупцией, рейтинги антикоррупционные составляют…

В этом плане, пленки Деркача спровоцировали просто чудесное бурление и самозаголение американских послов. Примечательно, что Пайетт, как наиболее умный из этой шоблы, данное письмо не подписал.