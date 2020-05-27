Трансляцию запуска SpaceX астронавтов смотрит более 2 млн человек

27.05.2020, 23:37, Новости дня

Трансляцию первого запуска компанией SpaceX астронавтов в космос на каналах NASA и SpaceX в YouTube одновременно смотрит более 2 млн человек.

По состоянию на 23.10 на канале NASA трансляцию смотрит 1,67 млн человек, тогда как на канале SpaceX – более 1 млн человек.

27 мая компания SpaceX ракетой Falcon 9 отправляет космический корабль Crew Dragon с двумя астронавтами на борту – Робертом Бенкеном и Дугласом Херли – на Международную космическую станцию (МКС). Запуск состоится в 16.33 по местному времени [23.33 по киевскому времени] с космодрома Космического центра имени Кеннеди во Флориде. Crew Dragon должен состыковаться с МКС через 19 часов после старта.

Следите за запуском в текстовой трансляции от издания “ГОРДОН”.

NASA прекратило пилотируемые полеты в 2011 году после завершения программы использования возвращаемых кораблей Space Shuttle. С того момента американские астронавты летали в космос на российских ракетах “Союз”.

За запуск каждого астронавта NASA платило “Роскосмосу” больше $80 млн. При этом место на корабле SpaceX обходится почти вдвое дешевле – $55 млн, сообщается на сайте Space.com.

Первый испытательный полет Crew Dragon состоялся 2 марта 2019 года с мыса Канаверал во Флориде с помощью многоразовой ракеты Falcon 9. Экипажа на борту корабля не было, там находился манекен. 8 марта Crew Dragon успешно приводнился в Атлантическом океане. Капсула опустилась на четырех парашютах.