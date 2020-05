Исторический запуск ракеты Falcon 9 перенесли

27.05.2020, 23:37, Новости дня

Запуск ракеты Falcon 9 американской компании SpaceX перенесен из-за погодных условий. Об этом сообщает корреспондент “ГОРДОН”.

Запуск должен был состояться в 16.33 по местному времени [23.33 по киевскому времени] с космодрома Космического центра имени Кеннеди во Флориде. На борту ракеты находилось два американских астронавта – Роберт Бенкен и Дуглас Херли.

Решение об отмене приняли за 16 минут до запланированного старта.

Запуск перенесен на субботу.

“Сегодня запуск перенесен из-за неблагоприятной погоды на траектории полета. Наша следующая возможность запуска – суббота, 30 мая, в 15.22 по времени Восточного побережья США [10.22 по киевскому времени]”, – сообщили в SpaceX на странице в Twitter.

NASA прекратило пилотируемые полеты в 2011 году после завершения программы использования возвращаемых кораблей Space Shuttle. С того момента американские астронавты летали в космос на российских ракетах “Союз”.

За запуск каждого астронавта NASA платило “Роскосмосу” больше $80 млн. При этом место на корабле SpaceX обходится почти вдвое дешевле – $55 млн, сообщается на сайте Space.com.

Первый испытательный полет Crew Dragon состоялся 2 марта 2019 года с мыса Канаверал во Флориде с помощью многоразовой ракеты Falcon 9. Экипажа на борту корабля не было, там находился манекен. 8 марта Crew Dragon успешно приводнился в Атлантическом океане. Капсула опустилась на четырех парашютах.