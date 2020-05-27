 

Франция запретила лечить COVID-19 гидроксихлорохином

27.05.2020, 23:30, Новости дня

Власти Франции запретили французским врачам лечить коронавирус противомалярийным препаратом гидроксихлорохином, сообщают информационные агентства.

При этом гидроксихлорохин продолжат применять против малярии или волчанки. Минздрав Франции сообщил, что пересмотрит решение по COVID-19, если появится новая информация, передает «Интерфакс» со ссылкой на Bloomberg.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения приостановила испытания гидроксихлорохина и хлорохина как лекарств от коронавируса.

Президент США Дональд Трамп сообщал, что принимает гидроксихлорохин для профилактики нового коронавируса.

В Китае медики заявили, что гидроксихлорохин малоэффективен при лечении COVID-19 и может вызывать побочные реакции.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.03 / Россия с 30 марта полностью закрывает границы

27.03 / Макрон: введение пограничного контроля поставит под угрозу существование Евросоюза

06.04 / Смертельно раненного мужчину привезли в больницу в Москве

21.05 / Президент Узбекистана на полгода запретил министерствам принимать новые правовые акты

15.04 / В закрытом на карантин вяземском доме престарелых умер пациент с коронавирусом

06.05 / ЭИСИ обсудит с главой Якутии региональные практики по борьбе с коронавирусом

02.04 / Роскосмос отложил запуск модуля «Наука» к МКС

22.05 / Умер экс-нардеп Матвиенко

21.04 / Близкая к Кремлю теневая структура продвигала через ролики о коронавирусе путинские поправки в Конституцию — расследование “Медиазоны”

19.05 / США обдумывают, как стимулировать возвращение производств в страну

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска