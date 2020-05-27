Старт носителя Falcon-9 отложен

27.05.2020, 23:28, Новости дня

На космодроме на мысе Канаверал в американском штате Флорида из-за погодных условий отложен старт к МКС ракеты-носителя Falcon-9 с пилотируемым кораблем Crew Dragon – первой пилотируемой миссии космического корабля, разработанного компанией SpaceX.

Новая дата старта намечена на 30 мая в 03:22 по времени Восточного побережья США (10:22 по Москве). Стыковка Crew Dragon с Международной космической станцией (МКС) запланирована на 31 мая.

Посмотреть на пуск на космодром прибыли президент США Дональд Трамп, вице-президент Майк Пенс, другие официальные лица, сообщает РИА Новости.

Решение об отмене старта было принято в тот момент, когда уже шла заправка кислородом и керосином первой ступени ракеты-носителя Falcon-9 и была задействована автоматическая система спасения астронавтов. Перед тем, как начать откачку топлива из первой ступени, необходимо вручную отключить систему спасения, и только после этого астронавты смогут покинуть пилотируемый корабль, передает ТАСС.