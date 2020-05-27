Мнение: Письмо: “Изрядно выпил и бегал с калашом”

27.05.2020, 23:18, Разное

Я думала, мы уже перейдем к типам, но мы опять спотыкаемся на теме доминирования.

Не получается пока увидеть, что такое доминирование в границах.

Давайте второе письмо попробуем разобрать, хотя оно еще сложней, чем первое.

Пока у вас получается, что избежать косяков в доминировании – это вообще не доминировать, а лучше подчиняться и побольше.

И тогда вот этот вот метатель корма, вставший на колени, просто сливается, причем со свистом.

Как мужчина в ваших рассказах из прошлого письма, который должен был просить у женщины разрешения вложиться в ее ремонт.

Дальше вы решаете, что раз так, значит и корма быть не должно, и пусть каждый сидит на своей территории, подсчитывая в экселе, кто кому чего дал и сколько.

В общем не получается ничего пока.

Не хотите попробовать применить формулу, что доминирование в границах – это когда власть компенсирована опекой, когда власть – это способ дать опеку. Чтобы вы могли дать человеку много, вам нужно влияние и авторитет, то есть власть. Чем больше вы хотите и можете дать, тем больше вам нужна власть.

При равной ОЗ и готовности вкладываться на равных, не нужно никакого доминирования, но при большом мезальянсе финансовом или другом доминирование того, кто вкладывается больше, неизбежно. Кроме ситуаций большого дисбаланса минуса для опекуна, это вот как раз хищные ситуации и совершенно исключительный случай. В большинстве же нормальных случаев если человек вкладывается больше, у него больше должна быть и власть, только так может быть достигнут баланс.

se_fosse_eu

Здраствуйте, уважаемая Эволюция!

Пишу в рубрику evolutiolab в надежде на разбор.

Мне 33, живу с мужчиной 3 года, повенчаны. Жениться на мне он не хочет. Нашим отношениям 8 лет. Моя ОЗ намного ниже его. Он (В)старше на 14 лет, обаятельный, властный, зарабатывает в несколько раз больше меня. Работаем мы в одной компании. Живу я в его доме загородом.

Есть ребенок 9 лет (К), у нас с ним хорошие отношения и за время карантина мы с ним очень сблизились, поскольку муж забрал его с нами на дачу, там большая территория. Во время карантина я занималась с ним уроками, помогала с подключениями, муж просил присматривать за ним во время уроков, забегала от рабочего компьютера к нему периодически. Мне нравилось с ним заниматься, он периодически тупил, но в тоже время смешил так, что я еле сдерживалась, чтоб не заржать. После домашней работы он просил поиграть с ним. Сначала он научил меня делать сальто на батуте, потом придумывали разные игры. Было весело. Он как-то прикусил меня, и я его за это «зверски» защекотала, с тех пор он все время меня кусает, чтобы получить с полна. Хохочет так, что слышно в соседней деревне. Рассказал, про девочку, которая ему очень нравится. У него там есть друг, но поскольку та семья не соблюдала самоизоляцию, он не мог с ним общаться.

Завтраки, обеды и ужины накрывала как в ресторане. Люблю готовить и красиво оформлять. К. мне делал даже комплименты. Про мое покé сказал: «О, как изыскано!». Смеялась. Вечером он иногда просился сесть поближе и посидеть со мной под пледом в обнимку, особенно, когда я курила кальян.

В перерывах покрасила кучу досок для новой беседки, которую В. строит на берегу реки, утром вместо зарядки предложила покрасить фанеру там, днем дожди постоянно, а краска просохнуть должна. В общем, несмотря на работников, в быт я тоже с радостью вкладываюсь всем посильным.

СЗ мужа всегда была высокой для меня, я осознавала свой минус и во всем под него подстраивалась. Полюбила его вкусы, разделила его хобби. Он часто плюсовал, из-за моих багов, в такие моменты я старалась дать ему воздух. У нас было много хорошего. Он меня любит, целует, обнимает, нежничает, год назад он согласился на ребенка, но пока не получилось.

(Несмотря на мезальянс финансовый этой паре удается иметь что-то вроде баланса. Видите каким путем? Автор любит мужа и любит его ребенка, что особенно ценно. Вкладывается в быт она достаточно и признает его право на доминирование в силу больших материальных вложений. Ну а он ценит ее вложения и ее присутствие в его жизни. Согласен на ребенка и в целом готов даже жениться, я думаю)

Он всегда любил выпить. Иногда на несколько дней. Я и сама, в начале наших отношений этим грешила, выпить люблю. Уже давно сократила объем алкоголя, а сейчас в карантин вообще не выпиваю, потому что: «в семье должен пить кто-то один». У него есть работники на даче, водитель его наш сосед (В. человек широкой души, много кому помогает (подарил участки и помог построиться), особенно, если прикипает к человеку).

(Настоящие доминантные типы отличаются большой щедростью. Запомните это, если почему-то хотите доминировать. Вам придется вкладываться очень много)

В общем в начале карантина он начал выпивать по два три дня с работником и водителем, перерыв на пару дней и снова. На 4-5 день он болеет, руки трясутся, я ношу воду, бульоны и лекарства, К. говорю, что папа отдыхает, ему надо выспаться.

В один из таких заходов на круг, я сказала, что ему алкоголь важнее всего, даже его семьи, меня и К., что когда он пьет, ему плевать на все. Поэтому я ненавижу алкоголь. На это он мне сказал, что «если не нравится, не живи со мной. А с алкоголем я сам разберусь». Я ничего не ответила. Молча съела, поскольку я трус и боялась тогда уехать.

(И вот здесь, посмотрите, какой конфликт. Она готова подчиняться и даже рада ему подчиняться, пока его опеки достаточно, но одной лишь материальной опеки очень мало. Когда он много пьет, а потом валяется беспомощный, она начинает плюсовать. Видите, как это отражается на формуле В=О, власть равна опеке? Она отдает ему власть, когда он очень устойчив и надежен. А когда он пьян или отходит с похмелья, с ее стороны требуется слишком много опеки и она начинает тянуть на себя власть, делать ему замечания, злиться. Смотрите, она выходит из границ, но он тоже выходит из границ. Сейчас посмотрим, к чему это приведет в динамике)

Это, наверное, больше его территория, он ведь не агрессивный. Потом было затишье, он какое-то время не пил. Наступили выходные он снова выпил «я же 5 дней не пил». Я уже ничего не говорила, но кислые щи были. Я с ним вежливо общалась, с К. продолжала заниматься, плюс своя работа на удаленке.

(Хоть он и огрызнулся на ее заход сверху, он все-таки признал ее правоту, долго не пил. И здесь он чувствует себя несколько притесненным из-за того, что был вынужден подчиниться ей, хотя по сути понимает, что она права)

Просто, когда он начинал выпивать, я старалась испариться, чтобы не видеть. Когда, он уволил этого сотрудника, а водитель уехал в отпуск к своей семье, я почти не пью, он начал звонить друзьям и выпивать по вотсапу. В эту пятницу, я как всегда накрыла красивый ужин, до этого говорила, что завтра приготовлю нам вкусные бургеры и картошку, чтобы К. порадовать, он подходил, обнимал, целовал между совещаниями по скайпу. Он попросил принести алкоголь. Я принесла, он просил налить мне вина. Ок. поели, он немного выпил, все хорошо. Тут он набирает своего друга по видео, мы болтали вместе немного, с его семьей тоже поболтали. В. говорит К. идти поиграть в свою комнату (на мой вопрос зачем – чтобы не видел, как пьют), тот аж огрызнулся, и по видео они пьют.

(Ее раздражает его пьянка, отмораживает, беспокоит и она начинает забирать себе власти намного больше, чем он хочет дать, и куда больше, чем их устоявшийся порядок. Он тоже чуть-чуть уже косячит, но это не значит, что она получает право его шпынять. Как было бы в границах с ее стороны, кто-то понимает?)

Потом они сделали паузу, чтобы В. мог уложить сына. Возвращается, поднимает рюмку и говорит мне «давай», я поднимаю с кислым лицом, он говорит «с таким лицом не надо». Я ставлю бокал. Он выпивает один. Попытка звонка другу, тот не берет, второй тоже не дома, обещает перезвонить. Я понимаю, что культурного вечера не получится. Было поздно, докуриваю кальян, спрашиваю, хочет ли он досмотреть фильм. Он говорит: «да, а ты что?», «а я хочу спать, я пойду, тебе принести что-нибудь перекусить?», «нет, спасибо».

(Она считает своим правом бороться с его пьянкой вот так. Не хочет создавать положительное подкрепление ему и одобрять пьянку, но создавая отрицательное, выходит из границ, раздражает его и обижает)

В 4 ночи я слышу, как он поднимается по лестнице, он разбудил сына, чтобы пострелять ворон с вышки. У него вольер с оленями и там есть вышка довольно высокая. Я по походке слышу, что он много выпил. Сначала не хотела вмешиваться, его сын, его карабин, его вольер.

А если что-то случится? Как я себя прощу? Я спустилась, сказала им доброе утро, говорю вы куда так рано? Он говорит, шатаясь, про ворон в вольере.

(Здесь обычная ситуация, когда пьющие мужики хотят в пьяном виде столько же авторитета и значимости как в трезвом, не получают и злятся. А иногда получают презрение и оскорбления и тогда не только злятся, но и проявляют агрессию. Общий принцип – не связываться с пьяным. Разговаривать только с трезвым. Не с похмелья, хотя искушение долбать умирающего очень велико, но это жестоко и вам этого не простят, когда придут в себя. Надо говорить тогда, когда протрезвеет и выбирать аккуратные формулировки, не унижающие человека, иначе будет обратный эффект. С безнадежным алкоголиком вообще говорить не о чем, надо уходить. Но если человек не совсем алкаш, говорить можно, но нельзя вставать сверху и командовать: вы выходите из границ и ваша СЗ упадет)

Я: К, дай нам пожалуйста 5 минут поговорить, подожди, пожалуйста в доме. (он вышел)

Я: В, я тебя прошу, пожалуйста, не бери оружие и сына в таком состоянии.

В: в каком?

Я: ты выпивший. Пожалуйста.

В: я сыну обещал пострелять ворон утром.

Я: они никуда не денутся, вы через пару часов сможете пострелять.

В: ты меня вчера бросила!

Я: я спать пошла, куда я тебя бросила?

В: (начинает меня отодвигать от двери, я спиной к ней стояла, и его подштармливает).

(тут я не сдержалась и хлуныли слезы, сердце забилось, что дышать стало сложно).

Я: (держась за сердце говорю) В. ты мне обещал в таком состоянии за оружие не браться (вспоминаю тот случай, года 3-4 назад, когда на проф.праздник он изрядно выпил и бегал с калашом, на утро я ему рассказала (он не помнил), он сказал, что дурак и так нельзя, обещал), я тебя умоляю, пожалуйста, не надо сейчас брать оружие и сына, попозже пойдете и постреляете.

В: да, я нормальный.

Я: пожалуйста, позвони брату….

В: я знаю, ты выпила и тебе ебнуло в мозгу…

Я: я не пила, я вылила вино.

(Здесь она говорит в границах, хотя это и бесполезно. Понятен ее страх за него и его ребенка. Однако, надо всегда думать вот о чем. Не будь вас, будь с ним другая женщина или будь он один, он бы делал, что хотел. Поэтому отстаньте от него. Вот если бы она на этом остановилась, а утром сказала бы ему, как он ее напугал сильно и как она теперь боится с ним жить, толку было бы больше. Понятно почему?)

После раза 5-10 в таком же режиме, он держит кулак и говорит, дай пройти. Он здоровый, в два раза больше меня. Я отхожу и продолжаю просить. Он разворачивается открытой ладошкой ударяет меня в лицо. Я упала, искры из глаз, и кровь пошла из носа. Я просто вытирала нос и смотрела на кровь на руках в шоке. Он спускается с ребенком, К. быстро оделся и выбежал.

(Видите где ее перебор? Пьяного дурака не обсуждаем, он об этом пожалеет. Но она трезвая, и видите ее перебор? 10 раз долбанула его по мозгам, требуя внять ей и подчиниться. Но он не хочет подчиняться никому. Она и сейчас не отстанет от него, даже после удара. Хотя должна была идти собирать свои вещи молча и валить – единственное что она должна была сделать)

Я: Что ты делаешь, В? я тебя прошу, пожалуйста…

В: чтобы завтра собрала вещи и уебывала.

Я: хорошо я уеду, но прошу тебя, пожалуйста, не бери оружие.

В: да, бросьте меня все!

Он меня грубо отодвинул, взял карабин, я вцепилась в карабин и просила еще.

Он назвал меня ебанутой, сказал, что я похожа на жабу, что я все порчу, и что он завтра уедет с малышом, отшвырнул меня и ушел.

(Зачем она кинулась на него врукопашную? Она надеялась победить его физически? Скорее всего она хотела настоять на своем, и это было что-то вроде истерики и паники)

Я попыталась успокоиться, умыться и лечь. Меня трясло, и я понимала, что мне придется уехать. Я слышала, как они вернулись, муж зашел и лег. Я смогла уснуть на пару часов. Проснулась, начала собирать вещи, К.увидел, спросил куда я, сказала в командировку. В. не слышал и не просыпался.

Я предложила покормит сына, он сказал, что не хочет.

Помыла ему фруктов и отнесла ему в комнату, потому, что не знала, когда В. проснется. А В. поставила стакан с водой у кровати. На такси уехала до ближайшего города, а оттуда на другом такси в МО.

Сняла квартиру на сутки. По пути в МО в такси, звонит В. я беру трубку:

В: Г., а ты где?

Я: я уехала.

В: куда?

Я: в город.

В: зачем?

Я: ты вчера попросил меня уехать.

В: а ты вот взяла сразу и уехала?

Молчу…

В: Алло? Ты меня слышишь?

Я: да, слышу.

В: какие еще новости будут?

Молчу…

В: Алло!

Я: да

В: понятно, пока.

(Она все сделала верно, хотя уехать надо было сразу. А по телефону она ему должна была сказать: “В, ты меня ударил, а я хотела тебя остановить, когда ты пьяный взял ребенка и ружье. Я не могу оставаться с тобой, я слишком боюсь за тебя, а ты хочешь продолжать пить и разгуливать пьяный с ружьем”. И положить трубку. Вот это было бы четко в границах. Понятно?)

Пишет смс следом: «если сейчас же не вернешься, будет поздно!!!!!!!!!» я не отвечаю.

Еще пишет: «понял. Не читаешь от меня сообщения.» звонит:

В: куда ты едешь?

Я: в город.

В: в какой? В Москву что-ли?

Я: да

В: и с кем ты там едешь?

Я: в такси.

В: не читаешь от меня сообщения

Я: я видела. Ты помнишь, что было вчера?

В: Да, помню, ты сама нарвалась и получила. А в итоге что?

Молчу.

В: В итоге что??

Я: что в итоге?

В: мы сходили постреляли и вернулись.

Молчу.

В: если у тебя есть мозги, ты сейчас поедешь в наш дом в Т., там перебесишься и завра вернешься сюда.

(Он пытается нарисовать ситуацию так, что она бросила его. В принципе, это не важно, поскольку он сильно накосячил. Но сильней было бы, если бы она ему сказала, что все закончено, потому что он очень ее напугал. Она боится так сказать, потому что надеется вернуться, просто хочет наказать его)

Молчу и охуеваю.

В: все я все сказал, пока.

Меня так трясло, что я немного вырубилась. Приехала на адрес съемной квартиры. Заселилась, оплатила за сутки пока. Вечером поздно пишет: «Хорошего вечера (и смайл ROFL)», через время еще «Бля!!! И тебе!!!!»

(Он в бешенстве и снова пьян. Но догадывается, что он не прав. Просто не хочет подкреплять ее плохое поведение и видит, что она щипцами вытягивает из него раскаяние)

Я попыталась отрефлексировать, что произошло: мне кажется, что это была общая территория и я не могла лежать молча, не обращая внимание на алкоголь, оружие и ребенка. И что я была права. Я говорила вежливо, уменьшительно-ласкательно по имени называла, ничего оскорбительного ему не сказала, руками не махала.

(Она сравнивает “молчать” и “висеть на локте и не пускать”, а в границах было попросить, но отпустить, когда он стал грубо настаивать. Границы почти всегда проходят вот так. Вы должны сказать свое мнение, но не заставлять подчиниться. Молчать – не в границах, требовать подчинения – тоже нет. Понятно, что в данном случае он накосячил намного больше, но веди она себя четко в границах, этого можно было избежать)

Утром в 7 приходит смс: «Все!»

Через полчаса: «У тебя есть сегодняшний день, чтобы забрать вещи из Т. Иначе завтра все будет утилизировано!» и тишина.

(Вот на такое надо отвечать: утилизуй. После этого ваша фигура вырастет. И вы получите территории больше. Понятно почему?)

Днем я переехала на другу съемную квартиру поближе к работе (комп остался на даче, и я вынуждена пойти в офис), своих квартирантов пока не просила съехать. Наверное, в надежде, что эта ситуация разрешится. К нему домой за вещами я ехать боюсь, если он там, будут разборки словесные. Я и так расшатана, пытаюсь нащупать свои опоры и двинуть локус к себе. Хотя там куча красивых и дорогих вещей и почти все мои документы. Только паспорт РФ при мне.

(Он не тронет ее вещи, а если даже и тронет в гневе, потом компенсирует)

Помню похожая ситуация была 4,5 года назад, когда он был в плюсе из-за моих щипцов по поводу его обещания развестись в ближайшее время. Он тогда забил на меня. А потом после пинга, я принесла на работу его вещи и отдала водителю, ему сказала: «Я тебя очень люблю и жду тебя со всеми вещами». Он взбесился, но еще не знал что я передала пакет с его вещами водителю. Мне повезло, что вечером меня дома не было, поехала получать ВУ. Когда пришла, консьержка, сказала, вы только разминулись. Зашла в квартиру, а там ключи и один стих, который я ему писала, и он носит с собой, на обороте написал: «а вот теперь все!»

(Видите, как она пыталась надавить на его мозг щипцами? Надо было просто передать вещи. И он бы прибежал. Но она как Штурман хотела донести до Глупыши, как он должен поступить)

Он 3 дня не разговаривал со мной на работе, я общалась нормально. На третий день он поехал с работы за мной, около дома тормознул, вышел из машины и сказал надо поговорить, дошли до дома пешком и там помирились.

Уважаемая, Эволюция, это была общая территория?

Я уехала – это корона или остатки самоуважения? У меня ходов нет. Я стараюсь не планировать и не делать лазов в будущее. Ищейку не включаю (есть видеонаблюдение дома и на даче).

(Все правильно вы сделали. Сначала нет, но теперь уже нормально. Так и продолжайте сидеть и если хотите хорошую фигуру в поле, согласитесь с мыслью, что придется расстаться. Не цепляйтесь за него. А когда он попытается помириться, не вытягивайте щипцами слишком много. Достаточно его четкого признания, что он был не прав и обещания, что такое не повторится. Может быть он решит бросить пить, но постарайтесь никак не подчеркивать, что это происходит под вашим влиянием и вследствие обещания вам, это должно выглядеть так, что ОН РЕШИЛ САМ. Не вы надавили, вы хотели уйти от страха за себя, за сына и за него. И он решил сам не создавать больше для себя и близких опасных ситуаций. Тем более, что только так и можно бросить: когда сам решил)

P.S.: пока ехала в такси, брат его звонил, спрашивал, как там В? сказала, все нормально, отдыхает. Он говорит, «а то мы ночью посидели немножко, он уже хороший был, но куда-то собирался идти стрелять. Я ему сказал, что лучше спать, но не знаю, ходил он куда-то?» Я говорю, бывает, все нормально, он спит, когда проснется, наверняка тебе позвонит.

(Здесь все верно)

С уважением,