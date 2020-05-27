 

Ученые назвали негормональные средства, помогающие справиться с симптомами менопаузы

27.05.2020, 23:17, Разное

Исследователи из США выяснили, что симптомы менопаузы можно лечить с помощью негормональных средств. Нарушение сна, приливы и внезапная смена настроения оказывают влияние на качество выполнения женщинами своих функциональных обязанностей и на их личную жизнь.
Ученые провели исследование, в ходе которого протестировали 1300 женщин и собрали около 16 000 биологических образцов. По его результатам было установлено, что с помощью сеансов когнитивно-поведенческой терапии можно быстрее минимизировать признаки бессонницы и намного улучшить качество сна в период менопаузы, нежели гормональными препаратами. С приливами и ночной потливостью помогают справиться селективные ингибиторы обратного захвата серотонина (антидепрессанты) в небольших дозах, тогда как популярные методы лечения препаратами с экстрактом цимицифуги и диета, богата на соевые продукты, не принесли желаемого эффекта. Специалисты отмечают, что регулярные занятия спортом, в том числе и йогой, оказывают положительное влияние на общее состояние здоровья женщины и качество жизни.

Ученые отметили, что уменьшить сухость слизистой оболочки влагалища можно с помощью таблеток и гелей плацебо.



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