Ученые назвали негормональные средства, помогающие справиться с симптомами менопаузы

27.05.2020, 23:17, Разное

Исследователи из США выяснили, что симптомы менопаузы можно лечить с помощью негормональных средств. Нарушение сна, приливы и внезапная смена настроения оказывают влияние на качество выполнения женщинами своих функциональных обязанностей и на их личную жизнь.

Ученые провели исследование, в ходе которого протестировали 1300 женщин и собрали около 16 000 биологических образцов. По его результатам было установлено, что с помощью сеансов когнитивно-поведенческой терапии можно быстрее минимизировать признаки бессонницы и намного улучшить качество сна в период менопаузы, нежели гормональными препаратами. С приливами и ночной потливостью помогают справиться селективные ингибиторы обратного захвата серотонина (антидепрессанты) в небольших дозах, тогда как популярные методы лечения препаратами с экстрактом цимицифуги и диета, богата на соевые продукты, не принесли желаемого эффекта. Специалисты отмечают, что регулярные занятия спортом, в том числе и йогой, оказывают положительное влияние на общее состояние здоровья женщины и качество жизни.

Ученые отметили, что уменьшить сухость слизистой оболочки влагалища можно с помощью таблеток и гелей плацебо.