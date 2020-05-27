SpaceX Илона Маска хотел запустить астронавтов на орбиту. Но старт отменили из-за погоды

27.05.2020, 23:06, Новости дня

27 мая SpaceX Илона Маска должна была стать первой частной компанией, которая бы доставила американских астронавтов на Международную космическую станцию. Сейчас астронавты могут попасть на МКС только на российских космических кораблях.

Телеканал “Настоящее Время” вел прямую трансляцию запуска с 23:00 по московскому времени, однако старт отменили в последний момент из-за погоды:

Как должен был осуществляться запуск

Запуск капсулы Crew Dragon с двумя астронавтами на борту – Дагом Херли и Бобом Бенкеном – должен был состояться во Флориде в 16:33 по местному времени (в 23:33 по Москве). Ракета Falcon 9 должна была вывести Crew Dragon на орбиту, где капсула состыковалась бы с МКС. Это заняло бы порядка 19 часов.

28 мая в 20:55 по Москве астронавты должны были открыть люки на МКС и присоединиться к астронавту NASA Крису Кэссиди и российским космонавтам Анатолию Иванишину и Ивану Вагнеру. Однако из-а погоды старт отложили в последний момент.

Цель частной миссии SpaceX

Цель миссии Crew Dragon – вернуть орбитальные запуски в США, которые прекратились после завершения программы использования многоразовых кораблей Space Shuttle. С тех пор NASA было вынуждено платить России за отправку людей в космос на “Союзах”.

Это был первый за 9 лет американский полет на орбиту: с 2011 года для отправки своих людей на Международную космическую станцию NASA использовало российский корабль “Союз”. Каждый полет на российском носителе обходился США в десятки миллионов долларов. Так, в начале мая стало известно, что агентство заплатит более $90 млн за дополнительное место на российском корабле во время осеннего запуска к МКС (в 2010 году запуск для США стоял около $30 млн).

В октябре 2018 года во время старта российского корабля с Байконура ракета упала, экипаж чудом не пострадал – астронавт NASA Ник Хейг и космонавт “Роскосмоса” Алексей Овчинин спаслись в отделяемой капсуле.

Что известно об астронавтах

Даг Хёрли и Боб Бенкен – самые опытные и возрастные в составе отряда астронавтов NASA. Для полета на Crew Dragon их выбрали два года назад.

49-летний Боб Бенкен – в прошлом летчик-испытатель, за пределами Земли провел 28 дней, ранее уже летал на шаттлах.

53-летний астронавт Даг Хёрли также ранее был летчиком-испытателем, за пределами Земли провел 29 дней.

Хёрли во время полета должен был отвечать за участок автономного полета Crew Dragon, а Бенкен – контролировать автоматическую стыковку и расстыковку с МКС. Вместе они должны были оценить готовность корабля к доставке людей на орбиту. Им также предстояло проверить в реальных условиях удобство и функциональность новых спасательных скафандров, разработанных SpaceX.

Планировалось, что на орбите экипаж корабля проведет от 30 до 119 суток. Окончательное решение о длительности миссии NASA примет только после стыковки. Затем капсула вернется на Землю, приводнившись в Атлантике.

Капсула Crew Dragon диаметром почти 4 метра и высотой чуть более 8 метров способна вместить до семи астронавтов.

На разработку Crew Dragon SpaceX получила от NASA $2,6 млрд.