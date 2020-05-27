Мнение: Jedem Das Seine

27.05.2020, 23:00, Разное

Президент России Владимир Путин подписал закон о проведении эксперимента по развитию искусственного интеллекта в Москве, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Закон устанавливает в Москве с 1 июля 2020 года специальное регулирование в целях создания необходимых условий для разработки и внедрения технологий искусственного интеллекта, а также последующего возможного использования результатов применения ИИ.

Безусловно, речь идет о пилотном проекте создания территории цифрового фашизма, которую сейчас ввели явочным порядком в Москве. Поэтому в качестве экспериментальной площадки для обкатки нового закона выбрана она же.

Концлагерь на основе ИИ означает довольно простую вещь. Все действия москвичей будут в той или иной степени регламентированы и привязаны к системе алгоритмов, фактически исключающих "человеческий фактор". Основой станет идентификация человека – его уникальный цифровой номер. Гитлеровские концлагеря наносили такой номер на запястье, Собянин внедрит более развитую и продвинутую систему. Кстати, именно здесь и потребуются индивидуальные метки-чипы, как у собак и кошек. Телефон – это, конечно, хорошо, но метку уже не оставишь дома. И номер не сменишь. Как заклеймили – так и будешь ходить. И предъявлять по первому требованию – патрулю или турникету в метро.

В целом такая система внедрена и действует (пока тоже в развитии) в Китае – соответственно, его опыт будет во многом учитываться и внедряться. Человек помимо регламентации своих действий попадет в систему начисления баллов и бонусов. Которые могут накапливаться или списываться в зависимости от того, как именно алгоритмы будут рассматривать то, что делает человек. Вышел без пропуска – минус 10 баллов. Сходил на голосование за путинскую конституцию – плюс 5 баллов и право на дополнительную пачку сосисок. Система легко модифицируется и вводит деление граждан на сорта и классы. Какому-то классу будет запрещено покидать территорию округа, какому-то – только в пределах МКАД и прочие ограничения. Ограничения и правила будут вводить власти, а алгоритмы – классифицировать действия людей по отношению к введенным правилам. Фантазия чиновников, как известно, безгранична.

Обжаловать решения алгоритмов не получится – программа не является субъектом, а потому подать на нее в суд будет невозможно. Это штраф от полицейского теоретически можно попытаться оспорить, а на кого подавать в суд за запрет на выход за пределы своего административного округа, если по совокупности ты потерял необходимое число баллов, дающих тебе право на перемещение?

Система, конечно, будет обкатываться. И не только право на передвижение будет вычеркнуто. Все без исключения права человека станут фикцией. Алгоритму все равно, что оценивать – пост в Фейсбуке или невосторженное выражение лица при просмотре речи президента. Его задача – оценить и начислить (или снять баллы).

Безусловно, население воспримет происходящее классическими пятью стадиями – от недоверия и заливистого смеха (не надо нам рассказывать сказки и пугать либеральными выдумками) до самой последней стадии – "Как похорошела Москва при искусственном интеллекте!" Но суть от этого все равно не изменится – это будет вполне стандартный концлагерь. С вышками, собаками и "шаг вправо-шаг влево…" Фашизм другим не бывает. Что у Собянина, что у Гитлера.