 

В Сети опубликовали список готовящихся к выходу для PlayStation 5 игр

27.05.2020, 22:53, Разное

На профильном интернет-ресурсе Gizmochina недавно был опубликован список игр, подготовленных к выходу для консоли нового поколения PlayStation 5. В перечне значатся как уже ставшие популярными игры, улучшенные для PS5, так и абсолютно новые проекты.
Львиную часть списка составляют игры, выход которых уже подтвержден официально. Среди них: Warframe, Gothic, Assasin`s Creed Valhalla, Battlefield 6, The Lord of the Rings: Gollum и многие другие. Однако имеются и продукты, которые, как ожидается, появятся, однако окончательного подтверждения о их выходе пока нет: Death Stranding, Final Fantasy 7 Remake, God of War 2, The Elder Scrolls 6 и т.п. Более полный перечня опубликован на отечественном интернет-портале Ixbt.com.

Также сообщается о том, что компанией Sony запланирована на 4 июня текущего года пресс-конференция. Именно на ней и предполагается осуществить официальное представление упомянутых игр для PlayStation 5. В свою очередь, сама игровая приставка, как ожидается, будет презентована в августе.



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