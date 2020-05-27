Личное: Микропения

27.05.2020, 22:53, Разное

Просматривая телеграм-каналы, увидела фоточки голого Сергея Шнурова. Да, было дело: в прошлом сегодняшний член «Партии роста» не только бухал и курил на сцене, но и снимал трусы. А в трусах у него — ну, совсем небольшой размах. Вот совсем.



Фото: Соцсети

Не верите?

Мне пришлось замазать микрочлен микрокисточкой, но полную версию вы легко можете нагуглить. Наберите «голый Шнур на сцене» и узрите сами.



Фото: Соцсети

Лично я считаю, что ни техника в сексе, ни отсутствие комплексов не компенсируют размер XS, когда дело касается члена.

У нормального мужика — большой член.

Это ни в коем случае не означает, что большой член автоматически делает мужика нормальным. Это означает другое: мужик с маленьким членом — очень жалкое зрелище.

Хорошо ли микропися стоит, плохо ли — это совершенно неважно. Какой бы спойлер ты на «Ладу Калину» ни навесил, какой бы шильдик ни прилепил — «Лада» всё равно останется «Ладой». То же самое — и с маленьким членом. Храбрись — ни храбрись, а микропения есть микропения.

Это, повторю, — моё личное мнение.

Понимая, что наши неизбалованные бабы ради выплаты ипотеки будут симулировать оргазм, даже если в них ковыряется тараканья писька, я всё же спрошу:

Компенсирует ли микропению техника в сексе и отсутствие комплексов?

Я вас слушаю очень внимательно.