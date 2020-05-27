 

Личное: Микропения

27.05.2020, 22:53, Разное

Просматривая телеграм-каналы, увидела фоточки голого Сергея Шнурова. Да, было дело: в прошлом сегодняшний член «Партии роста» не только бухал и курил на сцене, но и снимал трусы. А в трусах у него — ну, совсем небольшой размах. Вот совсем.


Фото: Соцсети

Не верите?

Мне пришлось замазать микрочлен микрокисточкой, но полную версию вы легко можете нагуглить. Наберите «голый Шнур на сцене» и узрите сами.


Фото: Соцсети

Лично я считаю, что ни техника в сексе, ни отсутствие комплексов не компенсируют размер XS, когда дело касается члена.

У нормального мужика — большой член.

Это ни в коем случае не означает, что большой член автоматически делает мужика нормальным. Это означает другое: мужик с маленьким членом — очень жалкое зрелище.

Хорошо ли микропися стоит, плохо ли — это совершенно неважно. Какой бы спойлер ты на «Ладу Калину» ни навесил, какой бы шильдик ни прилепил — «Лада» всё равно останется «Ладой». То же самое — и с маленьким членом. Храбрись — ни храбрись, а микропения есть микропения.

Это, повторю, — моё личное мнение.

Понимая, что наши неизбалованные бабы ради выплаты ипотеки будут симулировать оргазм, даже если в них ковыряется тараканья писька, я всё же спрошу:

Компенсирует ли микропению техника в сексе и отсутствие комплексов?

Я вас слушаю очень внимательно.

Источник: Лена Миро



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.05 / The New York Times получила Пулитцеровскую премию за расследование об интересах и действиях России

06.05 / Коронавирус мутировал: ученые обнародовали неутешительные данные

22.04 / Галкин с сыном устроил домашнюю дискотеку под песню «Гудбай, мой мальчик!»

03.04 / Стало известно о возвращении Меркель на работу после карантина

01.04 / Гадалка Дарья Миронова более 10 лет назад предсказала дату смерти Началовой

13.05 / Елизавета Пескова заплатила 70 тысяч рублей за участие в прямом эфире с Ксенией Собчак и рассказала о болезни отца

09.05 / Кристина Асмус с накладным животом станцевала под хит Леонида Агутина

02.04 / Лолита Милявская в 6-летнем возрасте стала жертвой сексуального домогательства

27.03 / В Москве скончался четвёртый пациент с коронавирусом

18.05 / Британские ученые нашли древнеримскую игрушечную мышь

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска