 

Жители Башкирии устроили давку из-за дешевых кастрюль

27.05.2020, 22:50, Разное

В городе Белорецк местные жители устроили давку возле магазина. О случившемся рассказали очевидцы в социальных сетях.

Как сообщает ToDay News Ufa, причиной скопления людей стала распродажа кастрюль за 99 рублей. Многие покупатели не соблюдали социальную дистанцию и были без средств зашиты.

Пользователи раскритиковали поведение соотечественников. “Самоизоляция не прошла просто так”, – написал один из комментаторов.



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