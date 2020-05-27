Жители Башкирии устроили давку из-за дешевых кастрюль

27.05.2020, 22:50, Разное

В городе Белорецк местные жители устроили давку возле магазина. О случившемся рассказали очевидцы в социальных сетях.

Как сообщает ToDay News Ufa, причиной скопления людей стала распродажа кастрюль за 99 рублей. Многие покупатели не соблюдали социальную дистанцию и были без средств зашиты.

Пользователи раскритиковали поведение соотечественников. “Самоизоляция не прошла просто так”, – написал один из комментаторов.