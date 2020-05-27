 

Страны коалиции по борьбе с ИГ проведут министерское совещание

27.05.2020, 22:45, Новости дня

Госсекретарь США Майк Помпео с нетерпением ожидает возможности совместно с главой МИД Италии Луиджи Ди Майо сопредседательствовать на встрече министров иностранных дел стран-участниц международной коалиции по борьбе с так называемым «Исламским государством». Об этом среду сообщила пресс-служба Госдепартамента.

Встреча должна пройти 4 июня в онлайн-режиме. На ней министры обсудят способы оказания постоянного давления на остатки ИГ в Ираке и Сирии и выработают дальнейшие совместные действия, чтобы не допустить возрождения «глобальных притязаний» этой террористической группировки.

Соединенные Штаты и возглавляемая ими глобальная коалиция из 82 государств по-прежнему полностью привержены идее окончательного поражения ИГ, которое имеет решающее значение для национальной безопасности США, а также американских партнеров и союзников. Эту задачу, как указывается в сообщении Госдепартамента, коалиция продолжит решать, одновременно борясь с пандемией коронавируса.

  • Русская служба «Голоса Америки»

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