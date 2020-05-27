 

США: на ливийскую авиабазу прибыли 14 российских истребителей МиГ-29 и Су-24

27.05.2020, 22:45, Новости дня

Российские военные на истребителях МиГ-29 и Су-24 прибыли на ливийскую авиабазу в сопровождении других российских истребителей, сообщили в среду вооруженные силы США. Это развертывание военно-воздушных сил может существенно повлиять на ход войны в Ливии.

Москва поддерживает базирующуюся на востоке страны Ливийскую национальную армию под командованием генерала Халифы Хафтара, которая сражается с силами Правительства национального согласия, признанного ООН и пользующегося поддержкой Турции. В отношении Ливии действует оружейное эмбарго ООН.

Ранее в среду российский депутат заявил, что Москва не отправляла военнослужащих в Ливию, а верхняя палата парламента не получала запросов на санкционирование такого шага.

Во вторник Африканское командование США заявило, что Россия направила в Ливию свои истребители, чтобы поддержать российских наемников, сражающихся на стороне ЛНА. В заявлении также отмечается, что сначала самолеты были переброшены в Сирию, где были перекрашены с целью скрыть их принадлежность.

В серии твитов в среду американские вооруженные сил сообщили, что истребителями управляли российские военные, а по пути в Ливию их сопровождали другие российские самолеты, что свидетельствует о высокой степени вовлеченности Москвы.

Как утверждается в твитах, сначала самолеты приземлились в Тобруке на востоке Ливии, а затем направились в муниципалитет Эль-Джуфра в центральной части страны, который является одним из оплотов ЛНА. Сообщается, что в Эль-Джуфру были доставлены 14 российских истребителей без опознавательной маркировки.

Хафтар в последнее время потерпел череду неудач в своей кампании по захвату ливийской столицы, Триполи. По словам мэра города, российские наемники, покинувшие линию фронта на окраине города, в субботу были эвакуированы на юг.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив ле Дриан отметил в среду, что ситуация в Ливии вызывает большое беспокойство, и предупредил, что в стране повторяется сирийский сценарий.



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