В Украине на этой неделе запустят первый этап сокращения тюрем

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27.05.2020, 22:35, Новости дня

Министерство юстиции Украины уже на этой неделе планирует запустить первый этап сокращения тюрем. Об этом в интервью изданию Mind сообщил министр юстиции Денис Малюська.

“Не тюрьмы переполнены, а СИЗО: Киев, Одесса, Херсон, где наполнение часто более 100%. Почти ни одна тюрьма не заполнена на 100%, поэтому есть потенциал для их закрытия. Первый этап запустим на этой неделе и объявим список из девяти тюрем, где стартует процесс замораживания (увольнения персонала, вывоз осужденных в другие места содержания)”, – отметил он.

По словам чиновника, Минюст не может позволить содержание тюрьмы, которая загружена на 30–40%.

“Но это не означает ликвидацию именно таких заведений. Может, они не наполнялись искусственно – из-за определенных лобби туда направляли меньше осужденных, а условия там нормальные. Тогда мы ликвидируем тюрьму даже со значительным наполнением и переведем осужденных в лучшие условия”, – рассказал глава ведомства.

В ноябре прошлого года Малюська анонсировал массовое сокращение количества тюрем в Украине. По его словам, это позволит направить сэкономленные средства на улучшение качества питания, быта и лечения заключенных, а также повышение заработной платы сотрудникам пенитенциарных учреждений.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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