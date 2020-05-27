Порошенко повторно вызвали в ГБР по двум производствам

27.05.2020, 22:35, Новости дня

Государственное бюро расследований вызвало пятого президента Украины, народного депутата от “Европейской солидарности” Петра Порошенко для допроса и в качестве свидетеля по двум уголовным производствам. Об этом сообщается на странице ГБР в Facebook.

“В связи с неявкой 26 мая 2020 года, в соответствии с требованиями ст. 133, ст. 135 Уголовного процессуального кодекса Украины, Порошенко П.А. повторно вызывается в Государственное бюро расследований для допроса в качестве свидетеля в 11.00 29 мая 2020 года в уголовном производстве №42020000000000307, в котором исследуются обстоятельства перемещения через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля коллекции культурных ценностей, которая состоит из 43 картин всемирно известных художников”, – говорится в заявлении.

Кроме этого, Порошенко вызывается в ГБР в 12.00 29 мая 2020 для допроса в качестве свидетеля в уголовном производстве №62020000000000456 по “факту возможного незаконного использования специальных технических средств получения информации, которая может нанести существенный вред государственным интересам”.

В бюро подчеркнули, что явка обязательна.

❗️У зв’язку з неявкою 26.05.2020 року, відповідно до вимог ст.ст. 133, 135 КПК України Порошенко П.О. повторно… Posted by Державне бюро розслідувань on Kolmapäev, 27. mai 2020

На 26 мая Порошенко вызывали на допрос в ГБР в качестве свидетеля по делу о незаконном перемещении через государственную границу 43 картин. Экс-президент в ГБР не явился, вместо этого в музее Ивана Гончара в Киеве он вместе с супругой открыл выставку картин, которые фигурируют в расследовании ГБР. В экспозиции представлены работы Ивана Айвазовского, Льва Лагорио, Вильгельма Котарбинского, Василия Тропинина, Василия Хмелюка и Ильи Репина.

Порошенко заявил, что картины были куплены и ввезены в Украину до его президентской каденции – в 2012 году.

“Картины ввезены законно. Для этого достаточно было просто посмотреть (я не обязан хранить оригиналы деклараций, хотя они сохранились) в базе данных таможенной службы и не оговаривать лидера оппозиции”, – цитирует Порошенко пресс-служба “Европейской солидарности”.

В ГБР сообщили, что сотрудники бюро приехали в музей Гончара, где находилась семья Порошенко, и вручили повестку Марине Порошенко о повторном вызове на допрос ее супруга. Головань опроверг эту информацию. “Сотрудники ГБР сбежали сразу же, как только их попросили не помахать удостоверениями, а показать [их] должным образом. Никто ничего никому не вручал”, – заявил адвокат.

Чтобы попасть в здание музея, сотрудники ГБР выломали входную дверь. В учреждении назвали проникновение сотрудников ГБР незаконным, поскольку соответствующего решения суда на проведение следственных действий им не показали. Пресс-служба музея сообщила, что сотрудники ГБР изъяли таможенные декларации к картинам, которые тоже были частью выставки.