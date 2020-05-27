Рами хочет уйти из “Сочи”

27.05.2020, 22:30, Новости дня

Защитник “Сочи” Адиль Рами сообщил о желании покинуть “Сочи”. Французский легионер пожаловался, что клуб не соблюдает предусмотренных контрактом обязательств.

34-летний футболист заявил, что пока не получал в клубе заработную плату. Поэтому он намерен расторгнуть контракт. Также Рами заявил, что открыт для предложений и готов сменить клуб, сообщает “Спорт сегодня”. Адиль не собирается завершать карьеру.

Чемпион мира 2018 Адиль Рами пришел в “Сочи” в феврале. Пока что он не успел провести за российский клуб ни одной встречи.