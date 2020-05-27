Детский омбудсмен о масочно-перчаточном режиме: это не должно превращаться в маскарад

27.05.2020, 22:30, Новости дня

Уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова считает, что для детей масочно-перчаточный режим не должен превращаться в бессмысленный маскарад. Таким образом омбудсмен в эфире телеканала "Россия 24" ответила на вопрос о том, должны ли несовершеннолетние носить средства во время ЕГЭ и учебы. Кузнецова отметила, что дети сейчас и так находятся в очень непростой ситуации, учитывая те условия, в которых они готовятся к экзаменам.

Уполномоченный по правам ребенка призвала трезво оценивать ситуацию и подумать о том, сколько маску может проносить, например, трехлетний малыш. По ее словам, это трудновыполнимое и совершенно бессмысленное требование. При этом Кузнецова подчеркнула, что пренебрегать профилактическими мерами не стоит, но нужно индивидуально подойти к каждой ситуации. Омбудсмен считает, что нужно придумать гибкие меры, удобные для всех и не создающие дополнительных проблем и препятствий.

Анна Кузнецова прокомментировала, достаточны или нет меры финансовой поддержки, которые предлагает государство семьям с детьми. Уполномоченный по правам ребенка считает, что кроме федеральных мер в регионах важно проводить адресную работу — только в таком случае она будет точной.