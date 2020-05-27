 

Детский омбудсмен о масочно-перчаточном режиме: это не должно превращаться в маскарад

27.05.2020, 22:30, Новости дня

Уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова считает, что для детей масочно-перчаточный режим не должен превращаться в бессмысленный маскарад. Таким образом омбудсмен в эфире телеканала "Россия 24" ответила на вопрос о том, должны ли несовершеннолетние носить средства во время ЕГЭ и учебы. Кузнецова отметила, что дети сейчас и так находятся в очень непростой ситуации, учитывая те условия, в которых они готовятся к экзаменам.

Уполномоченный по правам ребенка призвала трезво оценивать ситуацию и подумать о том, сколько маску может проносить, например, трехлетний малыш. По ее словам, это трудновыполнимое и совершенно бессмысленное требование. При этом Кузнецова подчеркнула, что пренебрегать профилактическими мерами не стоит, но нужно индивидуально подойти к каждой ситуации. Омбудсмен считает, что нужно придумать гибкие меры, удобные для всех и не создающие дополнительных проблем и препятствий.

Анна Кузнецова прокомментировала, достаточны или нет меры финансовой поддержки, которые предлагает государство семьям с детьми. Уполномоченный по правам ребенка считает, что кроме федеральных мер в регионах важно проводить адресную работу — только в таком случае она будет точной.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.05 / Организаторы «Бессмертного полка онлайн» передадут СК данные о кибератаках

16.05 / Госдеп пригрозил Международному уголовному суду

28.04 / В МВД ответили на беспокойство клиентов банков по поводу просрочки паспортов

28.04 / Главный инфекционист США заявил о неизбежности новой вспышки коронавируса

27.03 / В РФ умер четвертый человек с коронавирусом

27.05 / Ситуацию с коронавирусом в Москве признали полностью контролируемой

19.05 / Бастрыкин поручил создать судебно-экспертное учреждение в рамках СК

01.05 / Грузия начала работу по восстановлению регулярного авиасообщения

20.05 / Доктор Мясников объяснил свои слова о смерти от коронавируса

19.04 / Спецборт доставил россиян из Таиланда в Екатеринбург

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска