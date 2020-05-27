 

Киев признал намерение избавиться от администраций ДНР и ЛНР

27.05.2020, 22:30, Новости дня

Если Донбасс вернется под контроль Киева, то администрациям ДНР и ЛНР там не будет места, сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Он не видит «никаких перспектив» для диалога с ДНР и ЛНР «в будущей системе урегулирования». 

«Если будет безопасность, будет система вывода войск, восстановлен контроль границы, то, собственно, где место этой оккупационной администрации?» – приводит РИА «Новости» со ссылкой на  ATR слова министра.

Кулеба заявил: «Ответ – нигде».

По словам руководителя украинского внешнеполитического ведомства, Киев не хочет прибегать к плану «Б», который разработали на случай, если договориться с республиками Донбасса не получится в течение года. Суть плана «Б» Кулеба раскрывать не стал.

Напомним, полпред РФ в Контактной группе Борис Грызлов сообщал, что ситуация в Донбассе «зашла слишком далеко», вина Киева в этом «абсолютно бесспорна».

Тем временем в Киеве Андрея Ермака и Леонида Кучму, отвечавших за переговоры с ДНР и ЛНР в рамках так называемой трехсторонней Контактной группы, пытаются обвинить в государственной измене.



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