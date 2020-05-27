Гендиректор “Роскосмоса” анонсировал новую орбитальную станцию
27.05.2020, 22:30, Новости дня
Генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин рассказал, что РФ создаст новую околоземную орбитальную станцию после 2030 года. Об этом глава корпорации сообщил во время трансляции на YouTube-канале "Соловьев LIVE".
Рогозин рассказал, что в орбитальную станцию войдут модули, которые раньше планировали отправить к Международной космической станции. По словам гендиректора "Роскосмоса", у них в резерве уже есть два модуля — узловой и энергетический. Они обеспечат новую станцию питанием. К ней планируется нарастить еще несколько модулей.
Дмитрий Рогозин отметил, что новая околоземная станция станет штабом всей орбитальной группировки России.
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