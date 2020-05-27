Мнение: История о фаворите. Разбор заданий 7-8 из теста №17
27.05.2020, 22:18, Разное
Давайте разберем два предпоследних задания последнего теста с точки зрения того, как в течение одного диалога власть переходит от одного к другому.
Сможете?
А понимаете, почему ответы на задания были именно такими и как это связано с увеличением территории рыбака?
Во втором диалоге территория рыбака тоже увеличилась. Он положительно подкрепил этот шаг. Какой?
И еще один вопрос, посвященный имиджу. Рома был совсем молод тогда (около 24 лет) и у него был тип имиджа Облако. Светлые волосы, светлые глаза с темными ресницами, нежный овал лица, мягкая линия губ и так далее.
Можете проанализировать, каким образом он в диалогах усиливает впечатление от своего имиджа?
История 4. «Фаворит»
Когда Рома был совсем молод, он играл в казино в рулетку и как-то раз очень много выиграл.
Так как игроком он был азартным, много выигрывал и еще больше проигрывал, он понимал, что надо уйти, иначе он все проиграет.
Он сделал над собой волевое усилие и решил, что надо быть сильным, чтобы Удача любила.
Он уже шел обменивать свои фишки на деньги, как вдруг дорогу ему перегородила красивая девушка.
– Куда ты торопишься? – спросила она.
Рома сразу же понял, что девушка работает на казино, она хочет задержать его и уговорить продолжить игру, чтобы он проиграл все фишки.
На развод Рома никогда не велся, сам себя обманывать мог, а вот на чужие обманы не поддавался.
Однако обманщица так понравилась ему внешне, что он решил ее сам обмануть.
– Хочу поехать домой, – сказал он. – Ты хочешь со мной?
– Потом, – сказала девушка. – Вон там мой столик. Давай что-нибудь выпьем?
– Сейчас выпьем, – сказал Рома. – Только получу свой выигрыш.
– Много выиграл? – спросила девушка.
– Очень много, – сказал Рома и показал сумку, чтобы у девушки не оставалось сомнений, что он простофиля.
–Это надо обмыть, – сказала девушка.
По дороге к ее столику они уже целовались. А там выпили и продолжили. Это был небольшой чилаут.
– Давай так, – сказала девушка. – Ты сделаешь еще одну ставку. Если красное, ты будешь выполнять мои желания сегодня, а если черное, я буду выполнять твои.
– Я хочу, чтобы ты выполняла мои желания, – сказал Рома.
– Тогда тебе придется выиграть.
– Даже если я проиграю, все равно ты будешь выполнять мои желания.
– Нет.
– Да.
Девушка отстранилась от Ромы и строго на него посмотрела.
– Я не люблю, когда мне говорят нет, – сказала она.
– Я точно такой же, – сказал Рома и снова полез к ней целоваться.
Она оттолкнула его.
– Слушай меня, – сказала она. – Или ты слушаешься или ничего не будет.
– А если я выиграю?
– Вот тогда, – девушка снова стала нежной и поцеловала его в нос. – Я буду твоей рабыней.
– И даже минет будет?
– Конечно.
– Прямо здесь?
– Да…
– А если я проиграю?
– Будешь выполнять мои желания.
– Какие?
– Увидишь.
– Не хочу, – вдруг сказал Рома. – Я не знаю, какие у тебя желания. Одна девчонка, которой я проспорил желание, захотела втроем со своей подружкой. Я не люблю все это.
– Я тоже все это не люблю. Я люблю нормальные отношения.
– Зачем нам тогда играть?
– Но ведь так интересней.
– Мне не интересней. В паре должно быть доверие. Мы встретились, понравились друг другу, и все, эта точка отсчета. Ты моя женщина, я твой мужчина. Никакого прошлого нет. Полное доверие. Мы делим все поровну. Сегодня выиграл я, мы развлекаемся на мои деньги. Завтра денег у меня может не быть, заплатишь ты. Вот как я представляю себе отношения. Мы все время вместе, мы не расстаемся.
– Я тоже хочу так, – сказала девушка и хотела поцеловать Рому.
Но Рома отвернулся.
– Ты чего?
– Почему женщины так любят играть чувствами мужчин?
– Я не буду играть твоими чувствами. Я вижу, что ты очень хороший.
– Хорошие никому не нужны.
– Мне нужен хороший.
– Тебе станет скучно.
– Не станет.
Девушка смотрела в глаза Ромы, полные печали.
– Что с тобой?
– **********, – сказал Рома.
Девушка задернула занавеску и расстегнула Роме брюки.
Рома понял, что сегодня он – фаворит Удачи.
Потом он поблагодарил девушку и собрался домой.
– Значит ты не будешь делать ставку? – спросила девушка.
– Не сегодня.
– И с собой меня не зовешь?
– Не сегодня.
– Я сразу поняла, что это разводка, – сказала девушка.
– А зачем согласилась?
– **********
Если бы девушка ответила иначе, Рома просто ушел бы. Но услышав это, он позвал ее с собой.
Задание 7:
В первом диалоге Ромы и девушки замените ********** на фразу:
Девушка смотрела в глаза Ромы, полные печали.
– Что с тобой?
– **********, – сказал Рома.
Задание 8:
История 4. «Фаворит» (полный текст приведен в предыдущем задании)
Во втором диалоге Ромы и девушки замените ********** на фразу:
– Значит ты не будешь делать ставку? – спросила девушка.
– Не сегодня.
– И с собой меня не зовешь?
– Не сегодня.
– Я сразу поняла, что это разводка, – сказала девушка.
– А зачем согласилась?
– **********
Источник: Эволюция
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