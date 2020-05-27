Мнение: История о фаворите. Разбор заданий 7-8 из теста №17

27.05.2020, 22:18, Разное

Давайте разберем два предпоследних задания последнего теста с точки зрения того, как в течение одного диалога власть переходит от одного к другому.

Сможете?

А понимаете, почему ответы на задания были именно такими и как это связано с увеличением территории рыбака?

Во втором диалоге территория рыбака тоже увеличилась. Он положительно подкрепил этот шаг. Какой?

И еще один вопрос, посвященный имиджу. Рома был совсем молод тогда (около 24 лет) и у него был тип имиджа Облако. Светлые волосы, светлые глаза с темными ресницами, нежный овал лица, мягкая линия губ и так далее.

Можете проанализировать, каким образом он в диалогах усиливает впечатление от своего имиджа?

История 4. «Фаворит»

Когда Рома был совсем молод, он играл в казино в рулетку и как-то раз очень много выиграл.

Так как игроком он был азартным, много выигрывал и еще больше проигрывал, он понимал, что надо уйти, иначе он все проиграет.

Он сделал над собой волевое усилие и решил, что надо быть сильным, чтобы Удача любила.

Он уже шел обменивать свои фишки на деньги, как вдруг дорогу ему перегородила красивая девушка.

– Куда ты торопишься? – спросила она.

Рома сразу же понял, что девушка работает на казино, она хочет задержать его и уговорить продолжить игру, чтобы он проиграл все фишки.

На развод Рома никогда не велся, сам себя обманывать мог, а вот на чужие обманы не поддавался.

Однако обманщица так понравилась ему внешне, что он решил ее сам обмануть.

– Хочу поехать домой, – сказал он. – Ты хочешь со мной?

– Потом, – сказала девушка. – Вон там мой столик. Давай что-нибудь выпьем?

– Сейчас выпьем, – сказал Рома. – Только получу свой выигрыш.

– Много выиграл? – спросила девушка.

– Очень много, – сказал Рома и показал сумку, чтобы у девушки не оставалось сомнений, что он простофиля.

–Это надо обмыть, – сказала девушка.

По дороге к ее столику они уже целовались. А там выпили и продолжили. Это был небольшой чилаут.

– Давай так, – сказала девушка. – Ты сделаешь еще одну ставку. Если красное, ты будешь выполнять мои желания сегодня, а если черное, я буду выполнять твои.

– Я хочу, чтобы ты выполняла мои желания, – сказал Рома.

– Тогда тебе придется выиграть.

– Даже если я проиграю, все равно ты будешь выполнять мои желания.

– Нет.

– Да.

Девушка отстранилась от Ромы и строго на него посмотрела.

– Я не люблю, когда мне говорят нет, – сказала она.

– Я точно такой же, – сказал Рома и снова полез к ней целоваться.

Она оттолкнула его.

– Слушай меня, – сказала она. – Или ты слушаешься или ничего не будет.

– А если я выиграю?

– Вот тогда, – девушка снова стала нежной и поцеловала его в нос. – Я буду твоей рабыней.

– И даже минет будет?

– Конечно.

– Прямо здесь?

– Да…

– А если я проиграю?

– Будешь выполнять мои желания.

– Какие?

– Увидишь.

– Не хочу, – вдруг сказал Рома. – Я не знаю, какие у тебя желания. Одна девчонка, которой я проспорил желание, захотела втроем со своей подружкой. Я не люблю все это.

– Я тоже все это не люблю. Я люблю нормальные отношения.

– Зачем нам тогда играть?

– Но ведь так интересней.

– Мне не интересней. В паре должно быть доверие. Мы встретились, понравились друг другу, и все, эта точка отсчета. Ты моя женщина, я твой мужчина. Никакого прошлого нет. Полное доверие. Мы делим все поровну. Сегодня выиграл я, мы развлекаемся на мои деньги. Завтра денег у меня может не быть, заплатишь ты. Вот как я представляю себе отношения. Мы все время вместе, мы не расстаемся.

– Я тоже хочу так, – сказала девушка и хотела поцеловать Рому.

Но Рома отвернулся.

– Ты чего?

– Почему женщины так любят играть чувствами мужчин?

– Я не буду играть твоими чувствами. Я вижу, что ты очень хороший.

– Хорошие никому не нужны.

– Мне нужен хороший.

– Тебе станет скучно.

– Не станет.

Девушка смотрела в глаза Ромы, полные печали.

– Что с тобой?

– **********, – сказал Рома.

Девушка задернула занавеску и расстегнула Роме брюки.

Рома понял, что сегодня он – фаворит Удачи.

Потом он поблагодарил девушку и собрался домой.

– Значит ты не будешь делать ставку? – спросила девушка.

– Не сегодня.

– И с собой меня не зовешь?

– Не сегодня.

– Я сразу поняла, что это разводка, – сказала девушка.

– А зачем согласилась?

– **********

Если бы девушка ответила иначе, Рома просто ушел бы. Но услышав это, он позвал ее с собой.

Задание 7:

В первом диалоге Ромы и девушки замените ********** на фразу:

Девушка смотрела в глаза Ромы, полные печали.

– Что с тобой?

– **********, – сказал Рома.

Задание 8:

История 4. «Фаворит» (полный текст приведен в предыдущем задании)

Во втором диалоге Ромы и девушки замените ********** на фразу:

– Значит ты не будешь делать ставку? – спросила девушка.

– Не сегодня.

– И с собой меня не зовешь?

– Не сегодня.

– Я сразу поняла, что это разводка, – сказала девушка.

– А зачем согласилась?

– **********