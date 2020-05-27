 

Мнение: 393 обложки одной и той же книги

27.05.2020, 22:10, Разное

Из постоянной рубрики "что вы знаете о бессонице".

Собрала 393 обложки одной и той же книги. Получившийся коллаж (по ссылке 60 Мгб) позволяет в полной мере оценить все убожество этого жанра за много лет и во множестве разных стран. По этому коллажу надо ползать взглядом и использовать его как учебное пособие "так делать не надо". Дай бог, если 10-15 штук там нормальные.
Знакомый художник по обложкам два часа ползал по коллажу и приговаривал "я бог! не, ну я же бог, реально, на этом фоне!!!"

Всем работникам отрасли рекомендую в качестве укрепляющей дух мандалы.

Источник: Шакко



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