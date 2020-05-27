 

“Уезжаю в похудательную клинику”: Анна Семенович решила всерьез заняться фигурой

27.05.2020, 22:09, Разное

Популярная певица Анна Семенович разместила на своей странице в Instagram сразу несколько публикаций, информирующих её подписчиков о серьезном этапе в её жизни – начале похудения. Посты знаменитости вызвали одобрение фолловеров.
Сперва красавица “анонсировала” свои намерения в разделе Stories своего микроблога. На опубликованных там блиц-сообщениях Семенович сообщила, что набрала за время карантина 4 килограмма, и это стало “последней каплей”. Исполнительница заявила, что уезжает в “похудательную” клинику, откуда собирается информировать поклонников о ходе процесса похудения. “Бесцельное обжорство закончилось!”, – таким беспощадным слоганом сопроводила она фотоснимок в Stories. Впрочем, чуть позже поп-звезда выложила в основной ленте более пространные откровения по поводу новых стремлений.

Анна Семенович призналась, что причиной увеличения массы её тела стала не только самоизоляция, но и цепь определенных событий в жизни, которые, в свою очередь, вызвала в ней присущую многим необходимость “заедать стресс”. Конкретизировать подробности она не стала, но пообещала поделиться ними с подписчиками немного позже. К слову, в Stories красотка уже начала иллюстрировать первые шаги ответственного процесса достижения стройности в стенах клиники.

Стоит отметить, что поклонники дружно поддержали любимицу в её намерениях. Они постарались успокоить певицу в личных переживаниях и пожелали успехов в приятных метаморфозах. “Все будет стройняшкой!” – резюмировал один из поклонников. Буквально за пару часов опубликованный видеоролик набрал более 50 тысяч просмотров.



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