Сухогруз застрял под мостом через Волгу

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27.05.2020, 22:08, Новости дня

Под мостом через Волгу застрял сухогруз, сообщили в главке МЧС по Астраханской области.

Сухогруз направлялся из астраханского центрального грузового порта в порт Оля, когда «застрял под подъемной частью старого моста». По предварительной информации, сухогруз «носовой частью сел на мель». Сам мост при этом продолжает функционировать в штатном режиме. Пострадавших нет, передает РИА «Новости».



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