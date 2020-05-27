Мнение: Мобильный паспорт, отечественные кабели и карточный грабёж в США

27.05.2020, 22:07, Разное

1. Темпы коронавирусной цифровизации продолжают удивлять. В правительстве России собрались провести эксперимент по внедрению специального мобильного приложения вместо обычного бумажного паспорта. Потенциально идея неплохая, однако при условии, что все важные сделки будут дополнительно фиксировать на видео:

https://lenta.ru/news/2020/05/25/passport_app/

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России предложило провести в стране эксперимент, в рамках которого вместо паспорта возможно использовать мобильное приложение. Как сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе министерства, эксперимент по внедрению «Мобильного идентификатора» планируется провести в Москве с 1 июля 2020 года по 31 декабря 2021 года.

Пользователи приложения будут авторизироваться через подтвержденную учетную запись на портале Госуслуг. «Активация мобильного приложения будет проходить в МФЦ Москвы, даже при наличии подтвержденной учетной записи», — говорят в министерстве.

Перечень государственных, муниципальных и иных услуг, воспользоваться которыми смогут владельцы «Мобильного идентификатора», пока не определен. При этом организации будут соглашаться на участие в эксперименте на добровольной основе.

2. Народ в комментариях спрашивал, делает ли Россия кабели. Да, делает. Вот, пожалуйста, из свежего:

https://www.rbc.ru/spb_sz/22/05/2020/5ec7e04a9a794757a75080da

Петербургская компания ООО «НПО «СтарЛайн» объявила о полноценном запуске крупномасштабного контрактного производства кабельных изделий для электронной промышленности. Как утверждает компания, ее завод под Петербургом (Янино, Всеволожский район Ленобласти) способен производить до 10 тыс. готовых кабельных изделий в сутки и составить конкуренцию китайским производителям как по качеству изделий, так и по его стоимости.

3. Некоторые комментаторы не верят, что в США законы требуют от банков бороться с карточными мошенниками за свой счёт. Читательница поделилась своей историей:

https://olegmakarenko.ru/1864811.html?thread=746656107#t746656107

Не хотите, не верьте. Но это так.

У меня лично была история – в университете ко мне подошёл парень с ножом и потребовал карточку и пин-код. Добавил, что прирежет меня, если код будет неправильный (у меня в шоковом состоянии не хватило оборотов мозгов понять, что это явный блеф). Короче, карту дала, код дала – парень снял со счёта четыреста баксов – это максимальная сумма, которую банкомат ему выдал.

Банк вернул мне всю сумму на счёт на следующее утро. Банковский служащий на проводе даже извинялся, что только утром а не прямо сейчас (в 10 вечера). Всё, что от меня потребовалось, это позвонить в банк и предоставить им копию отчёта из полиции.

Ещё позволю заметить практику банков и кредитных компаний (крупных, типа Visa / AMEX), касающейся заявлений о мошенничестве. Если я заявила что, мол, я не знаю что это такое, я этого не покупала – банк сначала возвращает мне деньги, а потом самостоятельно разбирается с проблемой.