 

В Екатеринбурге запретили служить священнику: он проклинал тех, кто закрывает храмы из-за коронавируса

27.05.2020, 22:06, Новости дня

Печать книг, журналов, брошюр, бланков и учебных пособийЕкатеринбургская епархия РПЦ запретила в священнослужении схиигумена Сергия (Романова). Ему не разрешено проводить общественные и частные богослужения, принимать исповедь, покидать территорию Иоанно-Богословского мужского скита без письменного благословения епископа и совершать монашеские постриги, а также запрещено носить наперсный крест священнослужителя. Решать его дальнейшую судьбу будет епархиальный суд. Об этом говорится в указе митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла. 

“Новая газета” называла Сергия духовником депутата Госдумы Натальи Поклонской. 

Ранее схиигумен проклял всех тех, кто закрывает храмы во время эпидемии коронавируса, а во время проповеди призвал прихожан “выходить на улицу, не боясь полиции и Росгвардии, садить картошку, пока не настал голод”. После этого Екатеринбургская епархия в конце апреля временно запрещала схиигумену Сергию проповедовать и высказываться на публике.

 

“Я неоднократно имел с вами пастырскую доверительную беседу – и с глаза на глаз, и в присутствии других людей – относительно содержания ваших публичных проповедей и выступлений. Вы давали мне обещание исправиться, но преступили данную мне клятву”, – сказано в сообщении митрополита. 

Епископ благословил схиигумена Сергия на службу в церкви “безмолвием, затвором и молитвой”, чего, как считает он, “так не хватает современному бурному и многомятущемуся миру”. 

Глава РПЦ патриарх Кирилл ранее запретил проводить церковные обряды и службы (“запретил в священнослужении”) протодиакону Андрею Кураеву. Этот запрет действует как минимум до рассмотрения его дела в церковном суде. Обычно при отсутствии раскаяния со стороны священника такое наказание может привести к лишению священнослужителя сана. 

Руководство РПЦ с самого начала заявляло, что “недопустимо пренебрегать врачебными предписаниями и игнорировать профилактические меры”. Позже церковь установила ответственность для священнослужителей, которые не соблюдают меры в связи с эпидемией коронавирусной инфекции, и пригрозила им за это как церковным судом, так и “церковно-административной” ответственностью.

 

По данным на 27 мая, в России общее число выявленных случаев заражения достигло 370 680. За весь период эпидемии жертвами коронавируса стали 3968 человек.

Свердловская область заняла четвертое место в России по приросту заболевших за сутки – 235, сообщает оперативный штаб. Больше только в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге. Общее количество зарегистрированных заболевших за весь период пандемии – 4425 человек. Большая часть заболевших приходится на Екатеринбург. 

 



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