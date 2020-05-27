МВД обещает, что жертв домашнего насилия не станут штрафовать за нарушение режима самоизоляции

27.05.2020, 22:06, Новости дня

Жертвы домашнего насилия, нарушившие режим самоизоляции, не будут привлекаться к ответственности, заявили в МВД, отвечая на обращение НКО с просьбой принять срочные меры в период эпидемии, пишет “Коммерсант”. В ведомстве уточнили, что освободят от наказания только тех людей, кто нарушил карантин “в состоянии крайней необходимости”.

Девять российских НКО, работающих с пострадавшими от семейно-бытового насилия, в марте направили обращение правительству РФ и главам регионов. Эксперты прогнозировали всплеск домашнего насилия в режиме самоизоляции, ссылаясь на опыт зарубежных стран: рост случаев насилия был зафиксирован в ряде европейских стран, а также в Китае.

Правозащитники попросили, в частности, разъяснить сотрудникам полиции “их обязанности незамедлительно реагировать на сообщения о насилии в семье и обеспечивать безопасность пострадавших” (регистрировать и тщательно проверять все случаи, объяснять пострадавшим возможности получения помощи и обеспечивать их безопасность), а также не привлекать к ответственности пострадавших от домашнего насилия, нарушивших карантин и режим самоизоляции.

В МВД согласились с тем, что “лица, допустившие нарушения режима самоизоляции в состоянии крайней необходимости, в соответствии с действующим законодательством РФ не подлежат ответственности”. Также в МВД отметили, что сотрудники ведомства для профилактики ситуации посещают людей, которые состоят на учете, проводят опрос родственников и соседей.

Руководитель центра защиты пострадавших от домашнего насилия при Консорциуме женских неправительственных организаций адвокат Мари Давтян отметила в интервью “Коммерсанту”, что описанные в документе меры реагирования не чувствуются на практике. По ее словам, в ответ на несколько обращений в Москве и Московской области полицейские отказывались приходить домой и объясняли это тем, что заняты контролем за соблюдением режима самоизоляции.

По данным МВД России, за месяц самоизоляции к ним поступило 7,7 тысячи заявлений, связанных с насилием в семье, это на 23% меньше, чем в апреле прошлого года.​ Правозащитные организации и кризисные центры помощи жертвам домашнего насилия, наоборот, отчитываются о резком росте обращений. Российский омбудсмен Татьяна Москалькова 5 мая рассказала, что в период самоизоляции уровень домашнего насилия увеличился в два с половиной раза.

В начале апреля о значительном увеличении количества случаев домашнего насилия в условиях режима самоизоляции, который был введен во многих странах для борьбы с распространением коронавируса, говорил генсек ООН Антониу Гутерриш. По его словам, в некоторых странах количество обращений женщин в службы поддержки удвоилось.

Работа над законом о домашнем насилии в России отложена до конца пандемии.