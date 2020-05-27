Ефремов посетовал на превращение актеров в «дармоедов» из-за коронавируса

27.05.2020, 21:53, Новости дня

Из-за ситуации с коронавирусом артисты превратились в «дармоедов», сообщил актер Михаил Ефремов.

Комментируя высказывание главного тренера грозненского «Ахмата» Игоря Шалимова, который назвал тех, кто столкнулся с финансовыми трудностями из-за ситуации с коронавирусом, «дармоедами», Ефремов заявил, что «с Игорем в давних и добрых отношениях».

«Но воздержусь от каких-то обвинений в его адрес не поэтому», – приводит его слова «Спорт-Экспресс».

Ефремов считает, что «каждый человек имеет право на собственное мнение, каким бы оно ни было». Он также заявил, что «те, кто действительно принадлежат к категории дармоедов, очень себя любят, а потому болезненно ранимы».

«Вот меня тоже порой ругают. А я знаю, что на самом деле Михаил Ефремов очень хороший человек», – сообщил со смехом актер, отметив, что «правильно заметил, говоря об этой истории, генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров, что во время бушующей пандемии все должны быть чуточку добрее».

Говоря о финансовых трудностях из-за коронавируса, Ефремов заявил, что актеров проблема «не просто не обошла, а шарахнула так, что превратила в дармоедов – театры закрыты, ни спектаклей, ни репетиций, съемок нет».

Ефремов заявил, что у «футболистов преимущество в том, что пусть и при пустых трибунах, но они могут продолжать зарабатывать на хлеб». Актерам же «без зрителя не прожить».

«И даже гармонист с барабанщиком, которые веселят футболистов на матчах чемпионата Белоруссии, играть спектакли не помогут», – сказал он.

Напомним, Шалимов в Instagram назвал людей, которые требуют от государства финансовой поддержки, «дармоедами». Он заявил, что те, кто «ноет», живут «лучше бомжей». Пользователи соцсетей возмутились высказыванием Шалимова. Так, один из пользователей в ответ призвал главу Чечни Рамзана Кадырова уволить Шалимова и «сделать его бомжом, чтобы он понял, что такое жизнь без денег».