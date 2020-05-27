Собянин продлил карантин в Москве: все подробности режима самоизоляции

27.05.2020, 21:49, Разное

О том, что карантин в Москве может быть отменен уже в ближайшее время, многие заговорили на фоне улучшения ситуации с коронавирусом в столице. Однако спешить со смягчением ограничений не следует.

В подтверждение последнего тезиса Сергей Собянин подписал указ о продлении режима самоизоляции, пропускного режима и других ограничений. Карантин в Москве продлится по меньшей мере до 14 июня.

Отметим, как рассказал сам Сергей Собянин, некоторые послабления в режиме самоизоляции наступят уже в самое ближайшее время. С 1 июня жители Москвы смогут выходить на прогулки.

Можно будет гулять по улицам, в парках и скверах, но с некоторыми ограничениями. Для того, чтобы люди не выходили из домов одновременно, мэр Москвы предложил организовать прогулки по графику. Получать пропуск для пешеходов не понадобится.

Кроме того, с 1 июня в Москве будут открыты непродовольственные магазины и организации, предоставляющие бытовые услуги, которые не требуют длительного контакта с клиентом. Отдельно Сергей Собянин рассказал о готовности Москвы к репетициям и проведению парада Победы, который запланирован на 24 июня.

Правила карантина в МосквеМожноНельзяГулять в разрешенные по графику часыВыходить на улицу без перчаток и масокПосещать парки, скверы и другие зеленые зоны города-Пользоваться велопрокатом-Выбирать машину в автосалоне-Посещать некоторые салоны бытовых услуг-Ходить не только в продуктовые магазины-Посещать ярмарки выходного дня-

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���� Бедным семьям помогают справиться с последствиями коронавируса ⠀ В этот непростой момент, люди, как никогда раньше, стараются сплотиться и помочь друг другу. ⠀ Вот ещё одна добрая история ���� ⠀ #семья #помощь #коронавирус #пандемия

Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 9 Апр 2020 в 8:36 PDT