 

“Это днище”: Гордон разнесла наживающихся на россиянах звезд шоу-бизнеса

27.05.2020, 21:49, Разное

Журналистка обратила внимание, что в аккаунтах ряда знаменитостей появилась одна и та же реклама. Телеведущая Ксения Бородина, модель Алена Шишкова и певица Елена Темникова одновременно опубликовали похожие фотографии и одинаковый текст.

“Российский шоу-бизнес – это днище, – заявила Катя Гордон, –
Это прям дно, не меняющее текст, когда зарабатывает на вас”. По ее словам, большинству из звезд наплевать на россиян, а также на события, которые случились в стране.

Публичные персоны строят из себя благотворителей, пишут “красивые” сообщения, посещают тренинги только ради того, чтобы заработать как можно больше денег и не потерять популярность. Юрист отметила, что за свою жизнь она встречала очень мало звезд, которые были бы действительно обеспокоены происходящим в России.

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Публикация от Katya Gordon (@katyagordon) 26 Май 2020 в 9:14 PDT

Отметим, Катя Гордон часто комментирует события из мира шоу-бизнеса. Недавно журналистка встала на защиту актера Павла Прилучного, которого обвинили в домашнем насилии. Юрист предположила, что у знаменитости была “некая вспышка агрессии”, которую можно простить.



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