 

Меркель призвала придать «новые импульсы» отношениям с Россией

27.05.2020, 21:48, Новости дня

Канцлер Германии Ангела Меркель призвала придать «новые импульсы» отношениям между Евросоюзом и Россией. При этом политик выступила за сохранение санкций в отношении Москвы, если «не будет прогресса» в реализации Минских соглашений.

«Россия будет занимать нас во время председательства в ЕС. Нарушения фундаментальных правил международного права будут называться своими именами», – передает ТАСС ее слова.

Меркель заявила, что нужно будет придерживаться санкций, если «не будет прогресса в Минском процессе». Однако, с другой стороны, отметила она, «председательство в ЕС дает возможность придать новые импульсы отношениям».

Ранее экс-канцлер Германии Герхард Шредер также высказался за отмену антироссийских санкций и подчеркнул, что сотрудничество с Россией особенно необходимо в экономической ситуации, сложившейся из-за пандемии коронавируса.

Позднее украинский посол в Берлине Андрей Мельник назвал предложения об отмене санкций в отношении РФ пощечиной украинцам, после чего Шредер резко отреагировал на критику с его стороны, назвав того «карликом».



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.04 / В Азербайджане правозащитники заявили об аресте 16 оппозиционеров: власти обвиняют их в нарушении карантина по коронавирусу

10.04 / Зоозащитники выкупили по окончании карьеры фотомодели львицу Киару

02.04 / Власти Липецкой области попросили денег у населения на борьбу с коронавирусом

22.04 / Волочкова осталась без денег на еду

11.05 / Голикова заявила о тенденции к снижению темпов прироста зараженных

13.05 / Лукашенко: после парада Победы в Минске пневмоний стало в два раза меньше

06.04 / В Италии предложили установить памятник российским военным

04.04 / Россия оплатила возвращение белорусов из Дели

06.04 / В России мужчина застрелил пятерых человек за то, что они громко разговаривали

30.03 / Динамика последних дней дает надежду: Великобритания продолжает борьбу с коронавирусом

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска