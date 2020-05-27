 

Помпео: Гонконг больше не оправдывает свой особый статус

27.05.2020, 21:45, Новости дня

Госсекретарь США Майк Помпео в среду уведомил Конгресс о том, что Гонконг больше не оправдывает особый режим отношений с США.

В заявлении Помпео отмечается, что план Китая навязать Гонконгу новый закон в сфере национальной безопасности «лишь пополняет череду действий, фундаментальным образом подрывающих автономию и свободы Гонконга».

«Ни один разумный человек сегодня не может утверждать, что Гонконг сохраняет высокую степень автономии от Китая, учитывая факты на местах», – отметил он.

«После внимательного изучения событий за отчетный период, сегодня я уведомил Конгресс, что Гонконг более не имеет оснований рассчитывать на особый подход в американском законодательстве так, как применялось американское законодательство к Гонконгу до июля 1997 года», – заявил Помпео.

«Теперь очевидно, что Китай перестраивает Гонконг по своему образцу», – добавил он.

Закон о правах человека и демократии в Гонконге, принятый Конгрессом США и подписанный президентом Дональдом Трампом в прошлом году, обязывает Госдепартамент хотя бы один раз в год удостоверять Конгресс в том, что бывшая британская колония по-прежнему обладает достаточной автономией, чтобы оправдать благоприятные условия торговли с США, способствовавшие сохранению позиции Гонконге как мирового финансового центра.

В соответствии с этим законом, официальные лица, ответственные за нарушения прав человека в Гонконге, могут подвергнуться санкциям, в том числе визовым и финансовым.

Теперь Трампу предстоит решить, следует ли частично или полностью лишить Гонконг экономических привилегий.

Трамп во вторник заявил, что США готовят решительный ответ на попытки Китая навязать Гонконгу новый закон в сфере национальной безопасности, и что выработанные меры будут анонсированы до конца недели.



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