Открывается Глобальный кинофестиваль «Мы –единое целое»

27.05.2020, 21:45, Новости дня

Трайбека, первый из крупных кинофестивалей мира, отмененный из-за пандемии коронавируса, стал инициатором беспрецедентного события – Глобального кинофестиваля «Мы – единое целое» (We Are One: A Global Film Festival).

Этот онлайновый фестиваль пройдет с 29 мая по 7 июня. В его программе – более 100 игровых, короткометражных, документальных, музыкальных фильмов, представленных двумя десятками кинофестивалей разных стран. Все фестивальные программы бесплатны и будут доступны на канале YouTube, ставшем партнером Трайбеки в этом начинании.

Акцент на артхаус

«Мы очень воодушевлены совместной работой с нашими фестивальными партнерами, – сказала одна из основательниц фестиваля Трайбека Джейн Розентол (ее партнерами являются Роберт Де Ниро и Крейг Хэткофф). – Вместе нам удалось собрать впечатляющий список программ, которые отражают индивидуальные особенности всех фестивалей-участников».

Как сообщили организаторы, трансляция на протяжении десяти фестивальных дней не будет прерываться рекламой.

Среди партнеров Трайбеки, согласившихся поучаствовать в грандиозном проекте, –фестивали в Канне, Берлине, Венеции, Торонто, Санденсе, Нью-Йорке (NYFF), Роттердаме, Локарно, Сан-Себастьяне, Токио, Иерусалиме, Карловых Варах, Мумбаи и другие. Московского кинофестиваля в этом перечне нет.

Любопытно, что фигурирующая в списке участников Венеция в эти же дни объявила о проведении очередного киносмотра на острове Лидо в обычном, «доковидном» формате в самом начале сентября. Правда, некоторые эксперты выражают сомнение в реальности такого плана и ожидают в ближайшие недели существенных корректировок.

Вся большая мировая четверка – Канны, Венеция, Торонто и Берлин участвуют в Глобальном смотре. Как и предполагалось, фестивальные гранды не расщедрились на крупнобюджетные фильмы мэтров мирового кино, а выделили несколько артхаусных лент, преимущественно документальных.

Так, из трех десятков наиболее ожидаемых фильмов из основной программы отмененного Каннского фестиваля, включая новые режиссерские работы Уэса Андерсона, Кристофера Нолана, Нанни Моретти, Франсуа Озона и Брюно Дюмона, ни один не представлен на Глобальный фестиваль. Часть премьер отложены на 2021 год, часть будет выпущена коммерческими стриминговыми платформами позже в этом году.

В духе коллективизма

Фестиваль в Торонто (TIFF), главный конкурент Венеции, который обычно проходит чуть позже в сентябре, ранее объявлял даты фестиваля с 10 по 20 сентября. Но в марте эти сроки исчезли с фестивального сайта, а вместо них теперь фигурирует совместное заявление содиректоров TIFF Джоаны Висенте и Камерона Бейли.

«Мы понимаем, – говорится, в частности, в этом заявлении, – что в планировании фестиваля сейчас существует неопределенность относительно того, как люди будут общаться в сентябре. Вот поэтому мы рассматриваем как живое общение, так и дигитальный формат…».

Фестиваль в Торонто делегировал «Безумный мир» (Crazy World) угандийского режиссера Айзека Набваны, снятый в стиле гонзо-боевика и показанный в Торонто в прошлом году, в экстремальной программе «Полуночное безумие». Как сообщили представители YouTube, для фестиваля в фильм добавлена одна новая сцена. До сих пор у африканской ленты, похоже, нет прокатчика. Канадский фестиваль также предложит запись беседы актера Вигго Мортенсена и режиссера Дэвида Кроненберга о культовом фильме последнего «Автокатастрофа» (Crash), снятом в 1996 году.

«Безумный мир». Courtesy photo

«Кино это не только совместный труд, но также и опыт, которым делятся, –говорится в совместном заявлении новых директоров Берлинале Мариетте Риссенбек и Карло Шатриана. –В это время социального дистанцирования мы нуждаемся в духе коллективизма и сотрудничества больше, чем когда-либо. Поэтому мы рады участвовать в этой инициативе. Нам бы очень хотелось, чтобы публика скоро вновь увидела произведения замечательных кинематографистов на больших экранах».

Заметим, что вклад Берлинале довольно скромен – две панельные двухчасовые дискуссии с участием режиссеров Клер Дени, Оливье Ассайаса, Энга Ли и Хирокадзу Корээды, которые были записаны на Берлинале-2020 в феврале этого года, и один фильм– «Билет в один конец» Ульрике Оттингер, снятый в 1979 году.

Беседа с Джоном Уотерсом. Courtesy photo

Кроме этих двух дискуссий заявлены трансляции бесед с режиссерами Фрэнсисом Фордом Копполой, Стивеном Содербергом, Джоном Уотерсом, Сон Кан-хо и Гильермо дель Торо и другими мастерами кино.

Проект наследия

Организаторы рассчитывают, что зрители во время трансляций смогут посылать пожертвования в адрес Всемирной организации здравоохранения (WHO), UNICEF, «Доктора без границ» и другим организациям, участвующим в борьбе с пандемией коронавируса.

Фильмы представляют 35 стран. Среди них – 23 игровых и 8 документальных лент, 57 игровых и 15 документальных короткометражек. В программе заявлены 13 мировых премьер и 31 онлайн-премьера.

«Рикки Пауэлл: индивидуалист» (Ricky Powell: The Individualist) – так называется лента о легендарном уличном фотографе, где будут фигурировать интервью с актрисой Наташей Лайонн и рэппером LL Cool J.

Сатирический фильм Eeb Allay Ooo! завоевал главную награду кинофестиваля в Мумбаи, который его представил на Глобальный фест. Он расскажет о профессиональных «отпугивателях обезьян» в Дели. В центре документальной ленты «Железный молот» (Iron Hammer) режиссера Джоан Чэнь – китайская волейболистка, олимпийская звезда Дженни Лан Пин. Двухсерийный документальный фильм «И она может стать следующей» («And She Could Be Next») расскажет об опыте цветных женщин-политиков в США, включая Стейси Абрамс и Рашиду Тлаиб.

«И она может стать следующей». Courtesy photo

Для любителей «виртуальной реальности» (VR) покажут несколько документальных и игровых фильмов, а также несколько музыкальных программ, включая 30-минутную программу с хип-хоп музыкантом Questlove.

Как считает Питер Брэдшоу, обозреватель британской газеты «Гардиан», онлайновый фестиваль «может стать проектом наследия, как говорят обычно применительно к Олимпиадам».

«На нем может быть учреждена награда аудитории, с людьми, голосующими онлайн, как члены Британской киноакадемии (BAFTA), – пишет Брэдшоу, – причем каждому надлежит зарегистрироваться с именем, имейлом и паролем… В какой-то модифицированной форме фестиваль «Мы – единое целое» может выжить как ежегодное событие, проводимое где-то в ноябре-декабре. Но когда все это закончится, люди захотят вернуться к полнокровному опыту и смотреть фильмы на большом экране…»