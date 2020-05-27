Американские ученые определили новое направление для лечения алкоголизма

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27.05.2020, 21:30, Разное

Американские исследователи провели новое исследование на предмет изучения причин депрессивного состояния, наступающего при отказе от алкоголя. Выяснилось, что источником психических расстройств являются нарушения в мозгу на нейронном уровне, с которыми и предлагают бороться исследователи.
Ученые, представляющие Университет Пенсильвании (США), провели исследование на мышах, в начале которого грызуны были разделены на две группы. В течение определенного времени в рацион питания животных одной из групп был включен напиток, содержащий алкогольное составляющее. Вторая же группа, соответственно, алкоголь не употребляла. По истечении полутора месяцев представители фауны из “алкогольной” группы были лишены экспериментального напитка, и, таким образом, все мыши имели доступ только к обычной воде. Затем было проведено тестирование мышей, которое продемонстрировало наличие у животных, лишенных спиртного, наличие депрессивных эмоциональных нарушений, симптоматически очень схожих в аналогичными проявлениями у людей, отказавшихся от алкогольных напитков после длительного их употребления.

Когда был изучен мозг грызунов, выяснилось, что отказ от алкоголесодержащего напитка оказал направленное влияние на физиологию тормозных нейронов соматостатина в двух отделах головного мозга. Именно эти отделы, как проинформировали специалисты, являются ответственными за эмоциональный ответ и процесс развития пагубной зависимости. По мнению экспертов, нацеливающее воздействие на нейроны соматостатина может обеспечить успех лечения от алкоголизма. Об этом пишет издание Frontiers in Behavioral Neuroscience.



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