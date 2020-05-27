 

Порошенко вызвали на допрос по делу о прослушке его разговора с Байденом

27.05.2020, 21:30, Новости дня

Государственное бюро расследований Украины вызвало на допрос бывшего президента страны Петра Порошенко по делу о прослушке его разговора с экс-вице-президентом США Джо Байденом.

«Порошенко Петр Алексеевич вызывается в Государственное бюро расследований на 12.00 [совпадает с мск] 29 мая 2020 года для допроса в качестве свидетеля в уголовном производстве по факту возможного незаконного использования специальных технических средств получения информации, которая может причинить существенный вред государственным интересам», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Напомним, Госбюро расследований возбудило дело из-за прослушки разговора Порошенко с Байденом. На аудиозаписи якобы Байден предлагает Порошенко 1 млрд долларов за отставку генпрокурора Виктора Шокина. Сам Порошенко назвал записи телефонных разговоров сфабрикованными.

Семь экс-послов США на Украине осудили скандал вокруг записи разговоров Порошенко и Байдена.



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