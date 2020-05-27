 

“Есть интерес”: Анна Снаткина прокомментировала слухи о своем романе с Сергеем Безруковым

27.05.2020, 21:30, Разное

Недавно популярная актриса Анна Снаткина дала интервью одному из отечественных изданий, в котором пояснила о подробностях своей личной жизни. В частности, знаменитость дала комментарий по поводу слухов, приписывающих ей романтические отношения с известным актером Сергеем Безруковым.
В ходе интервью журналистом издания Wday.ru был упомянут тезис о том, что, после выхода на экраны телесериала “Участок”, народная молва вот уже полтора десятка лет твердит о наличии служебного романа между партнерами по съемочной площадке Анной Снаткиной и Сергеем Безруковым. Коллеги по киноискусству настолько правдоподобно сыграли в сериале возлюбленных, что поклонники всерьез уверены о существовании реальной связи между ними и в жизни. В ответ на такое предположение Снаткина заметила, что у неё с Безруковым хорошие отношения, однако они являются исключительно дружескими и профессиональными.

Кадр из т/с “Участок”
Более того, как заявила звезда экрана, актер является в настоящее время её начальником в театре, поэтому она, как и прочие сотрудники, обращается к нему по имени-отчеству. К слову, Снаткина упомянула о своем очень уважительном отношении к супруге Сергея Безрукова Анне Матисон. Говоря о предполагаемой романтической связи, артистка отметила: “Пусть приписывают – значит, есть интерес к нашей жизни. Я к этому отношусь с юмором”.

Стоит отметить, что Анна Снаткина уже восемь лет состоит в браке с телеведущим Виктором Васильевым. Звездная пара воспитывает дочь Веронику, которой исполнилось семь лет этой весной.



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