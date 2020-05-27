 

Сторожевой корабль “Сметливый” передадут парку “Патриот” ко дню ВМФ

27.05.2020, 21:25, Новости дня

Сторожевой корабль "Сметливый" передадут в филиал парка "Патриот" в июле, в преддверии Дня ВМФ. После этого на его борту будет открыт музей. В рамках межведомственного совещания под руководством начальника штаба Черноморского флота РФ контр-адмирала Игоря Смоляка обсудили, какие работы необходимо провести на корабле перед вводом его в эксплуатацию, передает служба информации "Вести.Севастополь". 

Уже в июне судно прибудет в док "Севморзавода". Там его покрасят, а также закроют доступ во все помещения, не входящие в экскурсионный маршрут. В рамках подготовительных работ будет обеспечена пожарная безопасность и непотопляемость будущего плавучего музея. В настоящий момент власти Севастополя выбирают место стоянки сторожевого корабля. Оно должно быть удобным для жителей и гостей города.

Отметим, "Сметливый" включен в книгу достижений ВС РФ за двукратное превышение срока службы. В прошлом году кораблю исполнилось 50 лет.

Текст:

ГТРК "Севастополь"



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