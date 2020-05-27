Убийство афроамериканца полицейским вызвало протесты в США

27.05.2020, 21:25, Новости дня

Массовые беспорядки в США. В Миннеаполисе полицейские на глазах у прохожих задушили чернокожего мужчину, умолявшего о пощаде. Город взорвался, и имеет все шансы повторить историю Фергюссона шестилетней давности. Тогда аналогичный протест поливали бензином структуры главного спонсора демократов Сороса. И тот вполне успешный опыт раздувания искры в пожар сегодня может очень пригодиться противникам Трампа, когда их кандидат не блещет успехами и харизмой, а время до выборов стремительно сокращается.

"Я не могу дышать, офицер! — Ты поставил ногу на его голову, слезь с него! — Ты же убьешь меня! Они убьют меня!"

Он говорил пока мог. Восемь минут и задержанный, и прохожие умоляли не душить его. Полицейский остановился только когда Джордж Флойд потерял сознание. Скорая приедет быстро, но будет поздно.

"То, что мы увидели, было ужасно, полностью несправедливо. Жизнь этого человека имеет значение. Он же был чьим-то сыном, другом", — сообщил Джейкоб Фрей, мэр города Миннеаполис.

Джордж Флойд пытался расплатиться в магазине поддельным 20-долларовым чеком. Сотрудники вызвали полицию. Подозреваемого силой доставали из машины. За то, что в этом задержании силы было неоправданно много, офицеры уволены.

"Изучив информацию, я принял решение: четверо причастных — бывшие наши сотрудники. Мне было очень приятно услышать сегодня, что доверие общественности сохраняется. Полиция собирается укреплять это доверие и менять нашу культуру", — говорит Медария Аррадондо, глава полиции города Миннеаполис.

Но у жителей, похоже, другое мнение. Увольнение виновных со службы город не успокоило. Миннеаполис протестовал. В полицейские машины летели камни, митингующие штурмом взяли участок, где служили провинившиеся офицеры.

Смерть в Миннеаполисе снова подняла наболевший в Штатах вопрос, почему полицейские так жестоки с чернокожими? "Черные жизни важны!" С такими плакатами вышли на улицы жители американских городов.

"Это видео потрясло многих из нас, и мы вышли на солидарный протест. Мы против произвола, который творят полицейские департаменты по всей стране!", — говорит молодой афроамериканец.

Кандидат в президенты Джо Байден поддержал решение уволить полицейских. Быть на стороне афроамериканцев, значит, заручиться их поддержкой на выборах.

"Если у тебя проблемы с выбором — за меня ты или за Трампа — значит, ты не черный!", — сообщил Байден.

Потом он извинялся, понимая, что реплика может похоронить его, как кандидата. Трамп даже проиллюстрировал — в ролике у него на странице чернокожие несут гроб с логотипом кампании Байдена.

Чтобы в разгар президентской гонки, коронавирус не сделал его политическим трупом, Байден впервые за два месяца вышел из дома. Следовал инструкциям и маску надел.

Пользователи, в том числе и Трамп, над не самой удачной фотографией посмеялись.

"Он дурак, полный дурак! Президенты должны руководить, а не заниматься глупостями и показывать ложную мужественность", — сказал Байден.

Трампу перед камерами и в маске некомфортно. Вольготно ему в Twitter. Было. До тех пор, пока соцсеть не стала отмечать сообщения с голословными, как ей кажется, обвинениями. Черную метку получило президентское сообщение о том, что демократы будут жульничать, если голосование проводить по почте.

"Twitter вмешивается в выборы президента-2020. Они говорят, что мои заявления по поводу голосования по почте, которые приведет к массовой коррупции и мошенничеству, неверные", — написал Трамп.

Примечательно, что за добросовестность сведений в компании Twitter отвечает убежденный антитрампист со стажем Йоэль Рот, оставлявший не раз едкие комментарии в адрес президента.

Интернет — главный рупор Трамп, и он недоволен тем, что ему наступают на горло. Президент уже пригрозил Twitter и остальным платформам. Ультиматум поставил сегодня утром — или власти строго регулируют деятельность соцсетей или они будут закрыты.