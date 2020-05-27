Вышло крупное обновление Windows 10

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27.05.2020, 21:25, Новости дня

Компания Microsoft выпустила Windows 10 May 2020 Update – очередное обновление своей операционной системы. Несмотря на то что апдейт относится к разряду крупных, изменений, которые заметят пользователи, не так уж много. Их большая часть сделана “под капотом” и нацелена на доработки, внутреннюю оптимизацию и устранение ошибок.

Главными в майском обновлении стали Windows Subsystem for Linux 2 (WSL 2) – вторая версия Linux-подсистемы для Windows с кастомным Linux-ядром – и улучшения, связанные с голосовой помощницей Cortana. Интеграция Linux упрощает жизнь разработчикам и значительно повышает производительность подсистемы в Windows 10. В следующих апдейтах компания обещает добавить поддержку графического интерфейса для приложений и аппаратного ускорения графики.

Cortana теперь можно открепить с панели задач и выбрать предпочтительный способ общения – текстом или голосом. В текстовом редакторе Notepad (“Блокнот”) будет появляться звездочка, указывающая на несохраненные изменения в файле, а Calculator (“Блокнот”) теперь можно закреплять поверх любых других приложений. Помимо этого, новая версия Windows 10 включает подсказки для быстрого поиска, а пользователи могут присваивать виртуальным рабочим столам собственные имена (вместо Desktop 1 и Desktop 2).

Windows 10 May 2020 Update устанавливается на компьютеры автоматически. Проверить наличие обновления можно и вручную: для этого нужно войти в меню настроек, перейти на вкладку Update & Security (“Обновление и безопасность”) и открыть Windows Update (“Центре обновления Windows”).

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Вести.Hi-tech



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