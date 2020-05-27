Ученые назвали 4 привычки, которые продлят жизнь и спасут от рака

27.05.2020, 21:17, Разное

Международной командой ученых выделены четыре привычки, уменьшающие вероятность наличия в старости хронических болезней, в том числе и рака. Специалисты подчеркивают, что, даже соблюдая лишь две из них, можно на 10 лет продлить себе жизнь.

Ученые проанализировали информацию о состоянии здоровья и длительности жизни около ста тысяч человек. Они установили прямую связь между привычками и риском возникновения заболеваний сердца и сосудов, а также диабета второго типа и рака. Чтобы избежать появления этих болезней и дожить до пожилого возраста, исследователи рекомендуют контролировать вес – индекс массы тела не должен превышать 25. Кроме того, необходимо отказаться от курения, умеренно употреблять алкоголь (женщинам до 15 граммов в день, а мужчинам – до 30) и регулярно заниматься спортом (не меньше 30 минут ежедневно).

Ученые подчеркнули, что менее всего на здоровье в старости могут надеяться люди с ожирением (ИМТ более 30) и курильщики.