Российские ученые протестируют новый препарат против коронавируса

27.05.2020, 21:17, Разное

Ученые, представляющие Институт биологии гена РАН, в результате исследования создали новый лекарственный препарат на основе натурального продукта, предназначенный для борьбы с коронавирусом. Опытные образцы лекарства уже готовы к передаче специалистам для испытаний.

Отправной точкой исследования явился факт того, что воздействие коронавируса нового типа на грудных младенцев оказалось практически безобидным, даже несмотря на еще не сформировавшуюся иммунную систему у малышей. В результате анализа исследователи выяснили, что от негативного влияния патогенной микрофлоры, вирусов и грибков маленькие дети защищены благодаря бактерицидному женскому белку женского молока лактоферрину. Таким образом, новый препарат был создан на основе неолактоферрина, содержащего лактоферрин в виде биоаналога в объеме 90% от общей массы, а также 10% козьего природного лактоферрина.

Как информирует один из авторов научной работы, ведущий научный сотрудник Игорь Гольдман, профилактика проникновения SARS-CoV-2 в организм реализуется способом орошения ротовой полости раствором нового препарата. В свою очередь, лекарство, изготовленное в капсулах, будет осуществлять доставку действующих веществ внутрь человеческого организма, где он станет бороться с уже проникшим туда коронавирусом, а также предупреждать проявления бактериальных осложнений. Сообщается, что проведение испытаний уже одобрено Федеральным медико-биологическим агентством и начнется уже в ближайшее время.