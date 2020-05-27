Греция захотела повторить «русское чудо» в борьбе с коронавирусом

27.05.2020, 21:08, Новости дня

В Греции с 1 июня начнется вакцинация БЦЖ для всех жителей, предполагается, что это защитит население от коронавируса, информирует портал Neakriti.

Вакцинацию поддержало национальное агентство по лекарственным средствам, она будет проходить в Афинах, Салониках, Патрах и других греческих городах. По данным портала, к такой же мере решили прибегнуть Германия, Австралия и Нидерланды, передает РИА «Новости».

Отмечается, что эффективность БЦЖ была доказана учеными в ходе исследования, которое длилось три года. Выяснилось, что вакцинированные люди имеют в пять раз меньший риск развития респираторных инфекций. Как полагают эксперты, прививка БЦЖ поможет защитить людей из группы риска от коронавируса.

Когда нет специальной вакцины, развить коллективный иммунитет можно с помощью вакцин, обеспечивающих общую защиту, таких, как противотуберкулезная», – сообщил профессор патологии и инфекций Афинского национального университета имени Каподистрии Эвангелос Ямареллос.

По его словам, перед вакцинацией пациентам будут делать тест на антитела к коронавирусу.

БЦЖ – вакцина против туберкулеза на основе ослабленного штамма живой бычьей туберкулезной палочки Mycobacterium bovis. В ряде стран детей вакцинируют сразу после рождения, и эффект от БЦЖ сохраняется на всю жизнь.

Именно с прививкой БЦЖ ранее связывали «русское чудо» в борьбе с коронавирусом.

Напомним, группа эпидемиологов из США обнаружила влияние прививки БЦЖ на заболеваемость коронавирусом. Так, в странах с программами вакцинации от туберкулеза в десять раз меньше случаев заражения коронавирусом по сравнению с государствами, где данная программа не проводится.