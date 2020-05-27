 

Греция захотела повторить «русское чудо» в борьбе с коронавирусом

27.05.2020, 21:08, Новости дня

В Греции с 1 июня начнется вакцинация БЦЖ для всех жителей, предполагается, что это защитит население от коронавируса, информирует портал Neakriti.

Вакцинацию поддержало национальное агентство по лекарственным средствам, она будет проходить в Афинах, Салониках, Патрах и других греческих городах. По данным портала, к такой же мере решили прибегнуть Германия, Австралия и Нидерланды, передает РИА «Новости».

Отмечается, что эффективность БЦЖ была доказана учеными в ходе исследования, которое длилось три года. Выяснилось, что вакцинированные люди имеют в пять раз меньший риск развития респираторных инфекций. Как полагают эксперты, прививка БЦЖ поможет защитить людей из группы риска от коронавируса.

Когда нет специальной вакцины, развить коллективный иммунитет можно с помощью вакцин, обеспечивающих общую защиту, таких, как противотуберкулезная», – сообщил профессор патологии и инфекций Афинского национального университета имени Каподистрии Эвангелос Ямареллос.

По его словам, перед вакцинацией пациентам будут делать тест на антитела к коронавирусу.

БЦЖ – вакцина против туберкулеза на основе ослабленного штамма живой бычьей туберкулезной палочки Mycobacterium bovis. В ряде стран детей вакцинируют сразу после рождения, и эффект от БЦЖ сохраняется на всю жизнь.

Именно с прививкой БЦЖ ранее связывали «русское чудо» в борьбе с коронавирусом.

Напомним, группа эпидемиологов из США обнаружила влияние прививки БЦЖ на заболеваемость коронавирусом. Так, в странах с программами вакцинации от туберкулеза в десять раз меньше случаев заражения коронавирусом по сравнению с государствами, где данная программа не проводится.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.04 / Американские биологи записали «мелодию» коронавируса

07.05 / Япония одобрит «Ремдезивир» для лечения коронавируса

14.05 / Переливание плазмы переболевших коронавирусом проверили на безопасность

21.04 / Полиция открыла производство из-за незакрытия одесского рынка “Привоз”

12.04 / Москва и Подмосковье: система пропусков для пешеходов и машин

08.04 / Психолог дала советы родителям по общению с детьми в самоизоляции

10.05 / Илон Маск обиделся на Калифорнию и решил уйти из Кремниевой долины

14.05 / Компания Маска проложила второй туннель под Лас-Вегасом

01.04 / Во Франции за сутки от коронавируса погибло рекордное количество пациентов. По уровню смертности страна обогнала Китай

04.04 / Губернатор Куомо: Китай и штат Орегон передали Нью-Йорку более 1000 аппаратов ИВЛ

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска