Житель Пензенской области отверг обвинение в убийстве школьницы

27.05.2020, 21:08, Новости дня

Следственный комитет предъявил жителю Пензенской области обвинение в убийстве и изнасиловании 14-летней школьницы, вину он не признал, сообщила пресс-служба регионального СУ СК.

«Несмотря на то, что злоумышленник с момента задержания отказался давать следствию показания и оказывать содействие в установлении обстоятельств совершения преступлений, следователями собраны достаточные доказательства, давшие основания для предъявления задержанному обвинения в совершении особо тяжких преступлений, предусмотренных п.п. «в, к» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, сопряженное с изнасилованием и насильственными действиями сексуального характера), п. «а» ч. 3 ст. 131 УК РФ (изнасилование несовершеннолетней) и п. «а» ч. 3 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении несовершеннолетней)», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Обвиняемый вину не признал. Отмечается, что ранее он уже отбывал наказание в виде 15 лет лишения свободы за убийство 11-летней девочки.

Мужчина арестован, расследование дела продолжается.

Напомним, в Пензе в лесополосе на территории Первомайского района нашли тело девочки-подростка с признаками насильственной смерти, по подозрению в совершении преступления задержали жителя села Засечное Пензенского района 1978 года рождения.