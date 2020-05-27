Премьер Кыргызстана ушел в отпуск на фоне коррупционного скандала с покупкой “Билайном” частот

27.05.2020, 21:05, Новости дня

Премьер-министр Кыргызстана Мухаммедкалый Абылгазиев 27 мая ушел в краткосрочный отпуск. Это произошло на фоне расследования уголовного дела, связанного с продлением и переоформлением радиочастот, сообщает пресс-служба кабинета министров страны.

На совещании Абылгазиев объяснил, что решение об отпуске принято “во избежание обвинений в оказании какого-либо давления на ход следствия, а также в целях беспристрастного его проведения”. Перед этим в парламенте Кыргызстана было высказано много критики в адрес правительства и премьер-министра, депутаты также призывали политика доказать невиновность в связи с этим уголовным делом.

“К расследуемому делу я не имею никакого отношения и политизацию этого вопроса считаю недопустимой. Правоохранительные органы должны обеспечить проведение объективного и всестороннего расследования, и виновные должны понести ответственность”, – заявил Абылгазиев.

В его отсутствие правительством будет руководить первый вице-премьер Кубатбек Боронов. Сколько именно продлится вынужденный отпуск премьера, в правительстве не уточнили.

“Дело о частотах” расследует межведомственная следственная группа Военной прокуратуры Кыргызстана. Речь идет о покупке оператором сотовой связи ОсОО “Скай Мобайл” (торговая марка российского сотового оператора Beeline) за 1 миллион 800 тысяч долларов компании AlaTV, которая владела частотой в 200 МГц. В марте 2020 года новый владелец переоформил частоту под работу 4G-интернета. По некоторым данным, в итоге радиочастоты обошлись “Билайну” лишь в 700 сомов (9,3 доллара), хотя реально они стоят во много раз дороже.

Следователи считают, что сделка была проведена в результате коррупции должностных лиц в Государственном агентстве связи и Государственном комитете национальной безопасности, которые в сговоре с представителями частных компаний пролоббировали переоформление лицензии.

В рамках этого уголовного дела уже задержаны пять человек, среди которых экс-директор Государственного агентства связи Наталья Черногубова, двое сотрудников спецслужб и представитель компании AlaTV.

Второе дело касается незаконного продления лицензии ОсОО “Айтел” – его расследует Государственная служба по борьбе с экономическими преступлениями.

О том, что премьер-министр Кыргызстана может иметь отношение к этой истории, на заседании парламента заявил депутат Жанарбек Акаев. В правительстве отметили, что заявление Акаева не имеет под собой оснований.

Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев на заседании Жогорку Кенеша 21 мая заявил депутатам, что сам поручил Госслужбе по борьбе с экономическими преступлениями начать расследование по данному вопросу.

Абылгазиев был утвержден премьер-министром страны весной 2018 года. Ему 52 года, он родился в Нарынской области, окончил Сельскохозяйственный институт им. Скрябина в Бишкеке. До 2003 года он занимал пост заместителя директора агропродовольственной компании “Кыргызстан”, а потом работал в Госфонде по поддержке малого и среднего бизнеса и в департаменте по трудоустройству населения.

В 2017 году он несколько месяцев был первым вице-премьером в правительстве Сооронбая Жээнбекова, когда тот был премьер-министром.