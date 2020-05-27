Путин одобрил идею увеличить минимальное пособие по безработице с 1,5 до 4,5 тысяч рублей. Но только на 3 месяца

27.05.2020, 21:05, Новости дня

Президент России Владимир Путин поддержал предложение увеличить размер минимального пособия по безработице с полутора ($21,14) до четырех с половиной тысяч рублей ($63,4). Ранее с таким предложением выступил глава Минтруда Антон Костяков.

“Такие люди сейчас нуждаются в поддержке государства. Поэтому давайте с 1 мая текущего года, то есть задним числом, увеличим минимальное пособие по безработице втрое – до 4,5 тысяч рублей”, – сказал Путин на совещании по ситуации на рынке труда. Он уточнил, что в таком объеме пособие будет выплачиваться до 1 августа.

По словам главы Минтруда, из-за пандемии коронавируса среди безработных оказались и “те, кто раньше сами создавали рабочие места”. Поэтому он также предложил выплатить индивидуальным предпринимателям, закрывшим бизнес, пособие в размере 12 130 рублей ($170,9).

“С 1 апреля на сегодняшний день в России было уволено два миллиона 52 тысячи человек, принято на работу – один миллион 665 тысяч человек. Разница составила 388 тысяч”, – заявил Котяков. Он предложил организовать обучение или общественные работы для граждан, находящихся под риском увольнения.

По данным Росстата, в России насчитывается до 4,3 млн безработных, Путин ранее заявил о 1,9 млн официально зарегистрированных. В режиме неполной занятости находятся еще до 3 млн человек, рассказал Котяков.

Эксперты говорят о том, что предложенных властями мер по поддержке граждан недостаточно для того, чтобы они смогли обеспечить свои семьи – максимальный размер пособия по безработице в несколько раз меньше зарплат на средних и крупных предприятиях.