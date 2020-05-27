«Вы у нас не работали. До свидания»

27.05.2020, 21:05, Разное

Так ответил директор челябинского мясозавода на просьбу уволившейся сотрудницы выплатить ей зарплату. И вызвал охрану.

Вход на территорию МПЗ Алла Бесчетная. Фото из личного архива

Бывшая работница челябинского мясоперерабатывающего завода «Кантри» (концерн «Митмонд») Алла Бесчетная обвинила работодателя в невыплате зарплаты по увольнении. Женщина выложила в соцсети видео о том, как она пыталась получить расчет, и как директор предприятия Николай Труханович отказал ей с формулировкой: «Я вас не знаю».

«Новой газете» Бесчетная рассказала, что пришла работать на завод мастером по приемке в январе этого года. Ей дали испытательный срок — три месяца. В ее обязанности входил прием возвращенной просрочки с торговых точек и сортировка: «Протухшее отправлять фермерам, остальное — пускать в колбасу». Зарплату в объявлении обещали неплохую — 27 000 рублей, но на месте оказалось, что оклад ниже. При этом, по словам женщины, было много переработок. В марте она нашла другую работу и с завода уволилась. Однако расчета не получила.

За своими деньгами гражданка пришла на завод 22 мая.

— Перед выдачей зарплаты кассир сказала, что нужно подписать расписку, что я не имею претензий к работодателю по сумме и срокам выдачи, — рассказала Бесчетная «Новой газете». — А я написала, что имею претензии, так как зарплата должна выдаваться в трехдневный срок после увольнения и сумма, 10 566 рублей, не соответствовала оговоренной ранее.

Далее — цитата по видео.

ДИАЛОГ С КАССИРОМ И ДИРЕКТОРОМ

«Алла Бесчетная: Уберите расходник. Я не получила деньги.

Кассир (звонит по телефону): Саш, ты где? Ну, вызывай охрану. Эта пришла… Бесчетная. Ага, давай.

Приходит директор Николай Труханович.

Труханович — Бесчетной: Вам что, делать нечего? Вы кто такая?

Бесчетная: Я у вас работала.

Директор: Да?

Бесчетная: Да. Я пришла за зарплатой, мне выдали 10 000. За 10 000 я бы не работала.

Директор: Так вы и не работали.

Бесчетная: С меня взяли расписку, что я не имею претензий. Я имею претензии: отработала полный месяц. Мне ничего не заплатили: ни аванс, ни зарплату.

Директор: У вас есть заявление на увольнение? Ну все, в рамках заявления, значит, выплатим.

Бесчетная: За 10 000 я бы работать не стала.

Директор: Я не знаю, какая сумма там насчитана. И не готов разговаривать в вашем видео».

Затем директор еще несколько раз со скепсисом уточняет, действительно ли гражданка не получила деньги, и говорит, что она не имеет права снимать. При этом — пытается схватиться за телефон.

Бесчетная выходит из кассовой комнаты. Выходящий следом директор говорит: «Я вас не знаю. До свидания». «А деньги?» — переспрашивает женщина. «Вы у нас не работали. Я не знаю», — говорит директор. Через секунду Аллу обступают охранники.

Директор и охранники с видео Аллы Бесчетной

— Меня выпроводили за пределы предприятия. Без применения силы, потому что я не сопротивлялась, — говорит она.

Директор «Митмонда» Николай Труханович не стал отрицать, что присутствует на видео.

— Я не могу все предприятие знать, — пояснил он. — Есть знакомые лица. Есть люди, которые приходят на стажировки. Есть, кто не на стажировки. Она (Бесчетная) действительно не была устроена у нас. Поэтому надо разбираться, смотреть: может, человек на стажировки приходил. Я видео тоже насмотрелся. Если человек что-то хочет получить — может прийти в кабинет и общаться, а не бежать с видео. Я бы вызвал начальника подразделения, уточнил бы. А когда человек приходит… Короче, в данной ситуации будут юристы разбираться. Мы на предприятии проведем проверку.

По информации «Новой газеты», свою проверку на предприятии проведет и трудовая инспекция, сотрудники которой и выяснят, кто прав в этой ситуации.

Сергей Шумаков

специально для «Новой»

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