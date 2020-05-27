 

“Когда уже люди усвоят!”: жена Петросяна сорвалась после травли

27.05.2020, 20:47, Разное

Накануне возлюбленная юмориста получила сообщение от незнакомки. Пользовательница предложила Татьяне Брухуновой сменить цвет волос. “Считаю, что светлые волосы вам бы пошли”, – заявила женщина.

Послание возмутило жену Евгения Петросяна. “Неужели я произвожу настолько безмозглое впечатление, чтобы убить волосы и перекрасить их в светлый тон? Когда люди усвоят, что нельзя вот так “считаю, что вам не пойдет!”, – сорвалась Татьяна Брухунова в своем инстаграм-аккаунте.

Ранее модный эксперт Анна Бжедугова раскритиковала гардероб избранницы Евгения Петросяна. По ее мнению, женщина стремится выглядеть старше своего возраста. Пятая жена артиста покупает дорогие наряды, однако все вместе это выглядит как “бабкин чулан”.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 29 Авг 2019 в 10:11 PDT

Напомним, Евгений Петросян узаконил отношения со своей помощницей Татьяной Брухуновой в декабре 2019 года. Через несколько месяцев супруги стали родителями. По слухам, ребенка им подарила суррогатная мать. Влюбленные сообщили о радостном событии только самым близким людям. Пол и имя малыша они держат в тайне.



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